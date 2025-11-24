‘Sunset no Parque’ inaugura novo Mirante da Cascata do Caracol no Parque do Caracol, em Canela

A programação especial acontece entre os dias 27 e 30 de novembro, a partir das 16 horas.

Para marcar a inauguração do novo Mirante da Cascata do Caracol , que oferece a melhor e mais famosa vista do cartão-postal de Canela, o Parque do Caracol promove entre os dias 27 e 30 de novembro a programação especial “ Sunset no Parque ”. Das 16h às 18h, os visitantes poderão aproveitar apresentações com DJs renomados enquanto apreciam o pôr do sol no novo Mirante.

Inspirado no formato já consolidado no Parque Bondinho Pão de Açúcar®, desde 2022, também administrado pela holding Grupo Iter, o Sunset no Parque permite uma forma diferenciada e única de contemplar a paisagem icônica da Cascata do Caracol. Para ficar mais especial, o Parque do Caracol receberá o TOMMAX, DJ consagrado do sunset carioca, e a DJ Susan Schaum, reconhecida na região.

“O Mirante da Cascata representa um novo capítulo do Parque do Caracol e para todos que têm uma ligação afetiva com este lugar. Queremos que o público viva essa novidade de forma especial, e o ‘Sunset no Parque’ é uma oportunidade de celebrarmos com música, contemplação e a beleza única da Cascata do Caracol brindando o entardecer”, afirma Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol.

O acesso ao novo Mirante da Cachoeira do Caracol e a programação especial de Sunset no Parque estão inclusos no valor do ingresso do parque, sem cobrança adicional aos visitantes.

“Vir do Rio para apresentar esse projeto em um cartão-postal tão importante do Sul do Brasil desperta um sentimento de gratidão e também de responsabilidade. Meu propósito sempre foi criar momentos que se transformem em memórias, experiências que fazem o público sentir, celebrar e se conectar. Quem vier pode esperar um show cheio de energia boa, um clima de celebração e um pôr do sol que promete ser inesquecível”, afirma TOMMAX.

DJ Susan Schaumloeffel é uma das atrações do ‘Sunset no Parque’.



Divulgação/Parque do Caracol

Mais tempo para curtir

Com a inauguração do novo Mirante da Cascata do Caracol e a chegada da alta temporada na região, a partir do dia 27 de novembro, o Parque do Caracol passa a operar diariamente das 9h30 às 19h, com a bilheteria funcionando das 9h30 às 18h. Mais tempo para curtir o parque e aproveitar a melhor vista da Cachoeira.

Sobre TOMMAX

TOMMAX é DJ e produtor brasileiro, com forte atuação no cenário de Afro-House. Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, é embaixador do Parque Bondinho Pão de Açúcar®, no Rio de Janeiro, acumula experiências em projetos no Brasil e no exterior. Tem presença marcante nas redes sociais e já conquistou reconhecimento como finalista no Prêmio Claro Música 2024.

DJ TOMMAX.



Divulgação/Parque do Caracol

Com sua energia e identidade sonora promete dar o tom para momentos de contemplação e celebração no “Sunset no Parque”, unindo música, pôr-do-sol e a paisagem icônica da Cascata do Caracol.

Sunset no Parque

Onde: Parque do Caracol – Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Quando: 27, 28, 29 e 30 de novembro de 2025.

Horário: das 16h às 18h

Atrações: TOMMAX e DJ Susan Schaum

Mais informações e ingressos através dos canais oficiais:

https://www.parquecaracol.com.br/https://www.instagram.com/parquedocaracol/https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/