Vítimas de incêndio no bairro São Rafael pedem ajuda com doações

As famílias que perderam tudo no incêndio que destruiu quatro casas na Rua Egon Jung, no bairro São Rafael, em Canela, na manhã da última sexta-feira (21), seguem precisando de ajuda da comunidade.

As famílias atingidas relatam que necessitam, com urgência, de alimentos, produtos de higiene e outros itens básicos, após terem suas casas completamente consumidas pelo fogo. Elas saíram apenas com a roupa do corpo e, neste momento, qualquer ajuda é bem-vinda.

Estão sendo arrecadados:

Roupas femininas tamanhos G e GG e roupas masculinas tamanhos M e G

Sapatos femininos tamanho 38 e masculinos tamanho 40

Móveis e itens de casa

As doações podem ser entregues nos seguintes endereços:

Travessa do Hospitaleiro, nº 80 – Bairro Avenida Central, em Gramado

Rua Olavo Luiz da Silva, nº 78 – Bairro São Luiz, em Canela

As famílias também se colocam à disposição para buscar as doações, caso necessário.

Quem quiser entrar em contato com uma das pessoas atingidas pelo incêndio pode ligar ou enviar mensagem para o telefone (54) 99927-2623.

A comunidade da região é convidada a se unir para ajudar as vítimas a reconstruir suas vidas após a perda total das casas e pertences.