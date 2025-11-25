Brigada Militar prende em menos de dez minutos grupo envolvido em roubo a comércio no Centro de Canela

A Brigada Militar, por meio do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), realizou na tarde desta segunda-feira (24/11) uma rápida e eficiente ação que resultou na prisão de um grupo envolvido em um roubo a um estabelecimento comercial no Centro de Canela.

Após receber o chamado via COPOM, as guarnições deslocaram imediatamente ao local e, de posse das informações repassadas pelas vítimas e pela Sala de Operações, iniciaram buscas pela região. Em poucos minutos, os policiais localizaram os suspeitos e recuperaram os produtos roubados.

Durante a ação, a Brigada Militar também identificou um endereço onde parte da mercadoria havia sido levada, resultando na apreensão de diversos itens e na detenção de mais uma pessoa por receptação.

A atuação coordenada das equipes, aliada à pronta resposta e à proatividade dos policiais militares, garantiu que o caso fosse rapidamente elucidado, com a recuperação dos objetos subtraídos e a condução dos envolvidos à Delegacia.

A Brigada Militar reforça seu compromisso permanente com a segurança da comunidade e dos visitantes da Região das Hortênsias, mantendo presença ativa e ações estratégicas para prevenção e repressão aos crimes.