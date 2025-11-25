Cara de Mau, Gatzz, Scur e Kraken estão novamente entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil 

Grupo Unity conquistou o selo Great Place To Work®



Pelo segundo ano consecutivo, as pizzarias Cara de Mau, Gatzz, Scur Pizzaria e Kraken Assessoria – empreendimentos do Grupo Unity – conquistaram o desejado selo Great Place To Work®.O anúncio aconteceu recentemente, em evento realizado na Casa NTX, em Porto Alegre.

A certificação é conferida apenas para as empresas que se classificam como “Excelente lugar para trabalhar no Brasil”. A escolha acontece através de uma plataforma, na qual é utilizada uma metodologia de pesquisa com entrevistas aos funcionários das próprias instituições participantes.

Mantendo as identidades em sigilo, GPTW® obtém respostas genuínas sobre diversos aspectos avaliados que medem o clima no dia-a-dia, como Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem, entre outros.

Além da conquista nacional, Cara de Mau, Gatzz, Scur Pizzaria e Kraken Assessoria também figuraram no ranking de “Melhores Empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul” e ficaram entre as dez em “Melhores Empresas para se trabalhar na Serra Gaúcha”.

A gerente de RH do Grupo Unity, Janice Laner, acredita que os ótimos resultados alcançados no GPTW® têm relação na forma como o quadro funcional é montado. Ela conta que quando há novas contratações, priorizam indicações dos próprios funcionários, optando por pessoas que tenham interesse e vontade de aprender, que queiram crescer pela competência. “Temos famílias inteiras trabalhando conosco”, afirma, e completa: “Nas entrevistas que fazemos, buscamos quem se identifica com nossa cultura e propósitos, que são baseados em honestidade, sinceridade, respeito, lealdade de espírito e de coração”.

Atualmente, Cara de Mau, Gatzz, Scur Pizzaria e Kraken Assessoria, juntas, somam 214 pessoas no quadro funcional. O índice de turnover, que informa a rotatividade, é abaixo de 3%. “Hoje, temos uma fila de espera de candidatos. Nossa remuneração é 15% acima da paga no mercado”, ressalta, e complementa: “Queremos que nossos colaboradores permaneçam conosco”.

O Grupo Unity oferece plano de saúde Unimed, convênio farmácia e, desde 2023, Plano de Cargos e Salários nos níveis Júnior, Pleno e Sênior. Anualmente, os colaboradores são avaliados e, se estiverem aptos, mudam de faixa, com atualização salarial e de benefícios.

O tempo de serviço é valorizado através de premiações internas. Além de uma placa de homenagem, com cinco anos de carreira recebem um relógio de pulso personalizado; com 10 anos, um iPhone; com 15 anos, uma viagem de uma semana para duas pessoas, em qualquer lugar do Brasil e com 20 anos, uma viagem de uma semana para duas pessoas, em qualquer lugar do Brasil, e mais um presente surpresa.

Dentro do Grupo, não é raro encontrar histórias como a de Camila Zimmer Maciel, que começou como garçonete e, hoje, ocupa o cargo de maitre no Scur Pizzaria. Quando completou 15 anos de casa, ganhou uma viagem para Maragogi, com acompanhante. “Eu amo trabalhar aqui por vários motivos. Os líderes e colegas são maravilhosos. Sou muito grata ao Sr. Deoclides, que não está mais entre nós, e a todos os diretores pela oportunidade e confiança. Em especial a minha gerente Luciana, que acabou se tornando uma mentora”, explica, e salienta: “Cresci como profissional e conquistei muitas coisas. Minha meta é seguir crescendo dentro da empresa”.

Para desenvolver seus talentos, somente em 2025, Unity investiu R$ 200 mil em cursos de qualificação profissional para os funcionários de todos os restaurantes. Entre os treinamentos promovidos estão “Efeito Disney”, “Excelência em Serviços e Liderança”, “Curso de Inteligência Emocional e Financeira”, “Cursos de Liderança” e “C.H.A.: Conhecimento, Habilidades e Atitudes”, que este ano contou com a presença do mentor Poderosíssimo Ninja, com a palestra sobre autorresponsabilidade: “Nunca Mexa – A Faculdade do Poderosíssimo Ninja”.

Também foram feitos aportes em um curso particular de idiomas. Os colaboradores têm acesso às aulas de Inglês e Espanhol com um professor particular, pagando uma mensalidade simbólica de R$ 30,00. O restante é custeado pela empresa.

Para quem desejar, o Grupo paga 50% dos cursos de “Boas Práticas”, “Atendimento ao Cliente”, “Conhecimento em Vinhos”, “Maitre” e “Sommelier”. “O objetivo é desenvolver talentos, maximizando o potencial dos funcionários”, diz Laner.

Presente no evento, o CEO do Grupo Unity, Roger Wingert, falou sobre a importância e a alegria da conquista do selo e dos reconhecimentos. “Existe um trabalho constante para oferecer o melhor para nossos clientes. Mas igualmente há um trabalho constante para criar um ambiente de trabalho saudável e feliz para nossos colaboradores. Eles fazem parte da história que estamos construindo e do sucesso alcançado nos nossos empreendimentos”, finalizou.

Promovido pela autoridade global no mundo do trabalho, o GPTW ® apoia organizações a obterem melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Somente as empresas que conquistam as melhores notas, prezando por excelência em suas culturas e ambientes de trabalho, são certificadas e premiadas.

Na soma geral, o Grupo Unity conquistou a nota 94, que o classifica como Um Excelente lugar para trabalhar no Brasil. “Ter a certificação do selo GPTW® coroa um trabalho feito por muitas mãos com foco na excelência organizacional e que representa um círculo virtuoso, pois impacta na geração de empregos, na promoção do turismo local e, ainda, na valorização de toda a comunidade”, finaliza.