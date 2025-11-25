Com interatividade e simpatia, elenco do Grande Desfile cativa o público no 40° Natal Luz

O Grande Desfile de Natal é um dos momentos mais especiais da programação do Natal Luz de Gramado. Com apresentações emocionantes, interativas e cheias de simbolismos, a atração encanta multidões nas quartas, sextas e domingos, sempre às 20h, na avenida das Hortênsias. Além de celebrar as tradições natalinas, o desfile conta a história de 40 anos do maior evento do gênero no Brasil. Com dez carros alegóricos, o espetáculo é dividido em seis alas que mesclam os símbolos religiosos do Natal com elementos lúdicos e festivos. O diferencial desta edição é o foco na experiência imersiva.

O diretor do espetáculo, Rodrigo Drechsler, ressalta que o objetivo é quebrar a barreira entre a avenida e a plateia. “Queremos que o público se sinta parte do espetáculo. Cada personagem entrega atenção e carinho em cada gesto. Quando alguém recebe um abraço ou aperta a mão de um artista, leva para casa uma lembrança que transforma o desfile em uma memória inesquecível”, afirma.

Em comemoração aos 40 anos, diversos carros e alegorias inéditas surgem ao longo da avenida para celebrar momentos marcantes da história do evento. Um deles traz um grande Rubi, pedra símbolo das quatro décadas. Outro carro presta tributo aos espetáculos icônicos que construíram a identidade do evento, como o Nativitaten, a Parada de Natal e a Fantástica Fábrica de Natal. “Neste carro, o maestro Júlio César Wagner, regente da Orquestra de Gramado, interpreta Eleazar de Carvalho, que conduziu a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre na primeira apresentação orquestral do evento, em 1986”, conta Rodrigo.

Já um carro alegórico em formato de bicicleta, inserido na ala dos Brinquedos, presta homenagem ao cenógrafo e carnavalesco Joãosinho Trinta. Em 2001, ele foi convidado para trazer elementos do carnaval carioca para enriquecer o Natal Luz. O gramadense Thiago Junior de Sousa de Moraes foi selecionado para interpretar o personagem. “É uma responsabilidade e um privilégio viver esse papel porque ele está em um carro de destaque. Eu estou muito feliz porque além de desenvolver meu lado artístico, o desfile reúne pessoas de todo o Brasil que estão ali nos assistindo”, ressalta Thiago.

Entre as experiências inéditas desta edição, destaque para o Passaporte Experience Natal Luz 40 Anos, que convida o público a viver o espetáculo de dentro, desfilando em um carro alegórico comemorativo. Além da participação no desfile, o pacote inclui um kit exclusivo com itens personalizados, coquetel no Lounge Premium antes do espetáculo e acesso especial à área de concentração junto ao elenco. Moradores de Gramado contam com 25% de desconto para viver essa experiência.

Os ingressos para o Grande Desfile de Natal e para os demais espetáculos pagos estão disponíveis no site oficial: https://natalluzdegramado.com.br. O 40° Natal Luz de Gramado é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Participação especial: Governo do Rio Grande do Sul. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.