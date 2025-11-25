Estufa-viveiro do Pró-Mata vai produzir duas mil mudas de araucária por ano em São Chico

Estrutura inaugurada pela PUCRS em São Francisco de Paula reforça a conservação da araucária ameaçada de extinção e amplia pesquisas e ações de educação ambiental na Reserva Pró-Mata

A PUCRS inaugurou, no sábado (23), a nova Estufa-Viveiro da Reserva Pró-Mata, em São Francisco de Paula. O espaço representa um passo importante para a conservação ambiental nos Campos de Cima da Serra, com foco na produção de espécies nativas, pesquisa aplicada e ações de educação ambiental.

A estrutura terá capacidade inicial para produzir, por ano, cerca de duas mil mudas de araucária (Araucaria angustifolia), árvore símbolo da região e classificada como ameaçada de extinção. As mudas irão subsidiar projetos de restauração ecológica, atividades de educação ambiental e estudos desenvolvidos na Reserva Pró-Mata pela universidade e por instituições parceiras.

Durante a cerimônia, também foram entregues os equipamentos doados pela STIHL, que passam a integrar a rotina de manejo florestal e de campo, conservação e apoio às operações da Reserva. Entre os itens estão motosserras, moto poda, roçadeira, lava a jato, sopradores costais, tratorito, gerador e motobomba. A doação reforça a parceria entre PUCRS e STIHL em iniciativas ligadas à sustentabilidade e à proteção da biodiversidade.

Após a solenidade, tiveram início as etapas finais para o pleno funcionamento da estufa-viveiro, como a instalação das bancadas, organização do sistema de cultivo e início do processo de produção das mudas, que passam a integrar o programa de conservação coordenado pela PUCRS e seus parceiros.

Com a nova estrutura, a Reserva Pró-Mata consolida seu papel como referência em pesquisa, conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, ampliando sua contribuição para a proteção dos ecossistemas serranos e para a formação de estudantes, pesquisadores e técnicos.



