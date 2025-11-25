Mensageiros do Sonho de Natal espalham magia e encanto do evento pela cidade

Uma das novidades do 38º Sonho de Natal de Canela é o grupo Mensageiros do Sonho de Natal — um elenco itinerante que está presente em diversas ações do evento, compartilhando mensagens poéticas e espalhando o encantamento natalino pela cidade. Com apresentações em diferentes pontos e momentos, os Mensageiros distribuem alegria à comunidade e aos visitantes que passam por Canela nesta época do ano.

Os Mensageiros do Sonho de Natal são personagens inspirados em camponeses encantados, vindos de um tempo em que a simplicidade e a fé eram os principais elementos que guiavam o coração das pessoas. Com figurinos rústicos e poéticos, eles simbolizam a essência do Natal, atuando como embaixadores do espírito natalino. Suas aparições ocorrem em ocasiões especiais ou surpresa, proporcionando encontros emocionantes e reforçando a mensagem de que “todo sonho pode se tornar real” quando acolhido com fé e amor.

Além de integrarem o circuito artístico do evento, os Mensageiros também participam de ações estratégicas de divulgação, como recepções a autoridades, entrevistas à imprensa, convites protocolares, eventos de pré-lançamento e intervenções especiais — sempre representando com sensibilidade e beleza a essência do Natal de Canela. O grupo é formado por atores, sob a coordenação da empresa canelense Faces Produções.

Na abertura do Sonho de Natal, mais um integrante foi apresentado ao público: o Mestre. O personagem é um guardião que Papai Noel escolheu e confiou a missão de guiar os Mensageiros para que levem esperança às pessoas. Ele é o primeiro a conhecer os caminhos da magia e o responsável por despertar nos Mensageiros a arte de transmitir o verdadeiro espírito natalino. Também é dele a missão de anunciar os espetáculos no Multipalco, sendo um Mestre de Cerimônias do Sonho.

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. O evento segue até 18 de janeiro.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela