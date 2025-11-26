ACIC Jovem realiza oficina “Destrava aí!” para estudantes do ensino médio em Canela

A ACIC Jovem promove, no dia 29 de novembro, a oficina “Destrava aí!”, voltada a estudantes do ensino médio que querem perder o medo de falar em público e aprimorar sua comunicação. A atividade será conduzida por Lisi Berti, no auditório da UCS, em Canela, das 9h30 às 11h30.

A proposta é trabalhar, de forma prática e dinâmica, técnicas de expressão, postura e oratória, ajudando os jovens a ganharem segurança na hora de apresentar trabalhos, participar de entrevistas ou se posicionar em diferentes situações do dia a dia. A oficina também busca revelar talentos que muitas vezes ficam escondidos justamente pela insegurança de se expor.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link https://x.gd/pOiR1. Para participar, os estudantes são convidados a contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

O encontro acontece no Auditório da UCS, localizado na Rua Rodolfo Schilieper, 222, em Canela.