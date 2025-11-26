Brigada Militar de Gramado celebra 21 anos do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas e entrega Comendas

A Brigada Militar realizou, na tarde desta terça-feira, a solenidade alusiva ao 21º aniversário do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) – Batalhão Major José Nicoletti Filho –, sediado em Gramado. O ato contou com a presença do Comandante do CRPO Hortênsias, Coronel Ivens Giuliano Campos dos Santos, e demais autoridades civis e militares.

A cerimônia contou com a leitura do Boletim Especial com a mensagem do Comandante do 1º BPAT, Major Angelo Márcio Ferraz, celebrando a trajetória e o compromisso da unidade com a segurança pública nas regiões das Hortênsias e Campos de Cima da Serra.

Durante o evento, foram entregues as Comendas do 1º BPAT, distinção criada pela Portaria 217.A/2024, que reconhece militares, civis e instituições que contribuem de forma relevante para o fortalecimento da segurança e do turismo na região. Policiais militares de diversas companhias e pelotões foram agraciados, simbolizando o reconhecimento ao profissionalismo e dedicação prestados à comunidade.