Com mais de 450 atletas, Corrida do Noel bate recorde de inscritos no 40° Natal Luz

O 40° Natal Luz de Gramado continua repleto de atrações e, no próximo domingo, dia 30, a grande estreia da programação será a Corrida e Caminhada do Noel. Com mais de 450 atletas inscritos, a competição será disputada nas modalidades de 10 quilômetros e cinco quilômetros, além das corridas infantis e da caminhada de três quilômetros. Os corredores iniciam a concentração em frente à Rua Coberta, na avenida Borges de Medeiros, a partir das 6h.

Com largada prevista para às 7h30, as provas irão reunir atletas de 21 estados Brasileiros e do Distrito Federal. No trajeto de 5 Km, os competidores largam pela avenida Borges de Medeiros em direção ao Caminho da Santinha, na rua Emílio Leobet. Depois, ingressam no bairro Avenida Central até chegar na avenida das Hortênsias (ERS-235). No cruzamento com a Borges, os atletas dobram à direita até finalizar a prova na Rua Coberta. Já na prova de 10 Km, os corredores devem fazer a volta duas vezes. Nas corridas kids, que irão reunir 100 crianças, as largadas ocorrem a partir das 9h.

Todos os inscritos ganham kit e medalha de participação. Os primeiros colocados de cada categoria também recebem troféus. Os atletas devem fazer a retirada dos kits no sábado (29), das 8h às 11h30, no Expogramado. Também será permitido pegar os kits no dia da prova, entre 6h e 7h da manhã. No entanto, em função do grande número de inscritos, a organização pede que a retirada seja feita com antecedência.

