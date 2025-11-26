Corsan pesquisa vazamento oculto para normalizar abastecimento em duas ruas do Centro de Canela

Moradores das ruas Borges de Medeiros e Felisberto Soares, no Centro de Canela, estão com instabilidade ou interrupção no fornecimento de água nesta quarta-feira, 26. Equipes da Corsan estão fazendo pesquisa de vazamentos ocultos na rede da região, que podem estar afetando o abastecimento.

A pesquisa é feita com equipamento denominado geofone, um detector acústico composto por sensor, amplificador, fones de ouvido e filtros de ruídos, que emite sinais sonoros nos pontos onde estão os escoamentos subterrâneos. Assim que for identificado, o vazamento será reparado. Para minimizar os impactos, a Corsan está disponibilizando caminhão-pipa para atender os moradores.

Para mais informações, estão à disposição os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Agência Virtual), ligações gratuitas pelo 0800 646 6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.