Festa de Natal da APAE mobiliza campanha de solidariedade e apoio comunitário

A época mais esperada do ano está se aproximando, e com ela, uma das iniciativas mais emocionantes realizadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE): a Festa de Natal para os seus assistidos. O evento, que há anos mobiliza famílias, voluntários e apoiadores, simboliza muito mais do que uma celebração festiva. Para muitos dos atendidos, representa um momento de luz, acolhimento e humanização.

A tradicional festa tem um impacto especial porque oferece alegria e pertencimento a crianças, jovens e adultos assisitidos, além de envolver seus familiares em um ambiente de cuidado e esperança. “Para muitos, este é o dia mais aguardado do ano. Nosso objetivo é proporcionar um momento de dignidade, carinho e inclusão”, destaca a equipe organizadora.

Para garantir a realização da festa em 2025, a APAE lançou a campanha de Selos de Solidariedade, criada para envolver tanto a comunidade quanto empresas interessadas em contribuir com a causa.

O Selo Amigo da APAE – Natal 2025 é destinado a pessoas que queiram realizar doações em dinheiro, via PIX (54 993630592 – APAE), ou produtos que serão utilizados no evento. Os participantes podem ainda enviar sua foto para o mesmo número e receber o Selo Amigo como forma de reconhecimento e gratidão.

Já o Selo Empresa Amiga da APAE – Natal 2025 oferece três cotas de apoio institucional:

Prata – R$ 500,00

Ouro – R$ 1.000,00

Diamante – R$ 2.000,00

Segundo a instituição, além de contribuir diretamente para a festa, as empresas que aderirem reforçam seu compromisso com a responsabilidade social e com a construção de uma comunidade mais inclusiva e terão suas marcas divulgadas durante o evento e também nas redes sociais da APAE Canela.

A APAE reforça que toda ajuda é essencial para que o evento aconteça e para que cada assistido possa viver um Natal mais feliz, acolhedor e cheio de significado.



Aproveite a chance de aquecer o seu coração fazendo uma boa ação!