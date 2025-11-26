FNOUH celebra 25 anos com evento nacional voltado à reflexão, integração e futuro da ouvidoria

Com o objetivo de fortalecer práticas de escuta qualificada, promover atualização profissional e integrar ouvidores de todo o país, o Fórum Nacional de Ouvidorias Universitárias e de Hospitais de Ensino (FNOUH) realiza, no dia 12 de dezembro de 2025, o evento online “FNOUH 25 anos – Memórias que Inspiram o Futuro”. Gratuito e transmitido pelo YouTube Faccat, o encontro ocorre das 9h30min às 17h, com inscrições abertas até o próprio dia do evento.

Integrante da comissão organizadora, a ouvidora da Faccat, Luciane Scheffel, destaca o significado do encontro nestes 25 anos de trajetória. “Para mim, o FNOUH sempre representou algo simples e, ao mesmo tempo, profundamente significativo: um espaço onde é possível parar, respirar e escutar de verdade”, afirma. Segundo ela, a ouvidoria vai além da solução de demandas: “Ela reconhece pessoas, suas histórias, suas necessidades, inclusive aquilo que ainda não conseguem expressar”.

Luciane ressalta que a celebração dos 25 anos é também um convite à reflexão. “A mudança começa quando alguém se sente realmente ouvido. É nesse momento que algo se reorganiza, que a confiança nasce e que a instituição se humaniza”, observa. Para ela, escutar não é um protocolo, mas uma postura ética e humana: “É presença, respeito, empatia, consideração positiva incondicional”.

As inscrições são gratuitas e estão abertas. Elas devem ser feitas via site da Faccat, em www.faccat.br/cursoseeventos. A programação inclui: abertura oficial; painel “Ouvidoria: a voz que representa e cuida”; debate sobre Inteligência Artificial na gestão da ouvidoria; mesa “Memórias que inspiram o futuro”; e a eleição da nova diretoria do Fórum.