Fotolivro destaca remanescentes do gado franqueiro no Estado 

Trazer a público memórias e saberes relacionados à pecuária tradicional e coletados nas fazendas onde essas práticas persistem estão entre os objetivos do fotolivro O Gado Franqueiro do Rio Grande do Sul – Cartografia Afetiva. Cambará do Sul e São Francisco de Paula recebem eventos de lançamento da obra nos dias 29 de novembro e 1º de dezembro

Com belas imagens que destacam o exotismo desses animais com pelagem multicolorida e chifres que chegam a 2,3 metros de uma extremidade a outra, paisagens, vestígios arqueológicos e práticas culturais, o fotolivro teve entrevistas e imagens realizadas em São José dos Ausentes e São Francisco de Paula, locais que concentram os remanescentes desse rebanho, em vias de desaparecer como parte de um processo de sucessivas escolhas econômicas determinadas pelo que se pode caracterizar como “monocultura do pensamento”.

Sebastião Fonseca de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Franqueiros e curador no projeto, foi o responsável, entre outras conquistas, pela designação do franqueiro como um dos animais-símbolo do Estado em 2012, junto à Assembleia Legislativa. Natural de Bom Jesus, ele destaca que a Fazenda dos Touros, onde foi criado, era cortada de ponta a ponta pelo Caminho de Tropas, que ia da Colônia do Sacramento, no Uruguai, até Sorocaba, São Paulo. “Com a construção da BR-116, o trecho ficou abandonado, o que foi ótimo para os franqueiros, que por muito tempo ainda ficaram preservados por lá. Anos depois, me dediquei ao resgate da raça”, afirma.

A jornalista Alessandra Rech, comenta que “remanescentes da introdução do gado no Brasil no período colonial, os franqueiros representam um patrimônio genético ainda pouco estudado. Mais resistentes devido aos séculos de adaptação em condições selvagens ou rústicas, esses animais podem oferecer pistas valiosas para se pensar a sustentabilidade e a preservação das pastagens nativas. Dessa forma, a pesquisa para o livro nos conectou a uma história secular ao mesmo tempo que reclama um futuro possível para o Bioma do Pampa”

A publicação O Gado Franqueiro do Rio Grande do Sul – Cartografia Afetiva é fruto do projeto realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, viabilizados pelo Edital 11/2023 – Pesquisa, Registro e Memória da Secretaria da Cultura do Estado e proposto pelo designer e diretor da Estratégia Comunicação Diego Santos, em parceria com a jornalista Alessandra Rech e o fotógrafo Antonio Valiente.

AGENDA

– Dia 29 de novembro, em Cambará do Sul, o lançamento integra a programação da Jornada dos Aparados da Serra – Diálogos da Paisagem, realização do Instituto Vento, no auditório da Casa do Turista, e será às 10h45min. Programação completa e inscrições gratuitas para a jornada estão disponíveis no site etnolab.org.br.

– Dia 1º de dezembro, um evento celebra o gado franqueiro junto a um dos raros locais de criação no Estado, a Fazenda do Faxinal, em São Francisco de Paula, às 14h30min. Na ocasião, haverá apresentação de dança Kaingang, como forma de valorizar a contribuição indígena na disseminação das matas de araucárias.

SAIBA MAIS

O fotolivro terá distribuição gratuita a entidades públicas e pesquisadores rio-grandenses. Para o público em geral, será comercializado diretamente pela equipe, ao preço de R$ 120 nos eventos de lançamento. Para remessa pelos Correios, o contato é (54) 999814314.

Mais informações sobre o projeto podem ser acompanhadas no Instagram @quieta.querencia.