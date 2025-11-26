Inscrições abertas para o Brilha Gramado

A decoração e iluminação de Gramado durante o 40° Natal Luz podem ter a participação das empresas do município. Pensando nisso, o Sindtur Serra Gaúcha promove o Concurso de Decoração de Natal – Brilha Gramado 2025. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 05 de dezembro. O evento tem apoio da Gramadotur, Autarquia Municipal realizadora do Natal Luz.

O “Brilha Gramado” é sem dúvida uma celebração das festividades de final de ano na cidade mais natalina do Brasil. “Este concurso visa promover a criatividade e o espírito comunitário através das decorações natalinas, incentivando cada empresa a transformar seu espaço em um verdadeiro espetáculo de luzes e cores”, conta Lisa Gottschalk, Executiva da entidade.

Segundo a organização, os objetivos do concurso são de resgatar o espírito natalino, incentivar o envolvimento do comércio local, além de impulsionar as vendas no setor de hotelaria, gastronomia, comércio e serviços e proporcionar um novo apelo de atração ao turismo.

A ornamentação a ser avaliada deve estar visível nas fachadas (comércio em geral, hotéis, pousadas, bares e restaurantes) jardins ou recepção (hotéis e pousadas).

As empresas participantes terão a oportunidade de expor sua criatividade, muitas vezes com a participação das equipes, contribuindo para um ambiente festivo que vai encantar moradores e visitantes. Segundo a organização, a prioridade da decoração natalina será voltada para a exibição noturna, visando realçar o efeito das luzes e criar um ambiente mágico e acolhedor durante as festividades.

A decoração premiada vai receber troféu e R$ 10 mil em dinheiro. A premiação será entregue no dia 10 de janeiro. As inscrições podem ser feitas no link: https://natalluzdegramado.com.br/espetaculo/concurso-brilha-gramado/