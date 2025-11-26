O Som do Vento se apresenta no Bento Jazz & Wine Festival 2025

Em dezembro, Bento Gonçalves recebe a 4ª edição do Bento Jazz & Wine Festival, reconhecido pelo Prêmio Profissionais da Música 2023 como o melhor festival de música instrumental do Brasil. O evento acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, a partir das 16h, na Praça São Bento — também conhecida como Praça da Igreja da Pipa — com entrada gratuita.

Com o tema “Conexões em Expansão”, o festival reúne uma diversidade de sonoridades que transitam entre o Blues de New Orleans, o Jazz tradicional, a música instrumental brasileira, o RAP e a música gaúcha. Entre os destaques da programação está O Som do Vento, grupo que vem se consolidando na cena instrumental sulista com uma fusão de elementos regionais, improviso contemporâneo e forte identidade estética. Suas performances, marcadas por lirismo, energia e sofisticação rítmica, dialogam naturalmente com a proposta do festival de aproximar culturas e expandir horizontes musicais.

Além do Som do Vento, sobem ao palco nomes como Rafael Teclas, ATAIRU, Adriana de Los Santos, BRazznRAP, Mari Kerber Trio, Felipe Coelho e Luciano Leães. Realizado na Capital Nacional do Vinho, o festival também integra música e enogastronomia, reunindo vinícolas regionais que apresentam ao público o melhor da produção local.

A programação se completa com master classes de Alex Zanotelli e Uiliam Michelon, debates sobre mercado cultural e ensino musical, e oficinas para crianças da rede municipal, conduzidas por Alison Seben. Todas as atividades podem ser acompanhadas nas redes do projeto: @bentojazzwine.