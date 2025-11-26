Polícia Civil de Canela inaugura novo prédio da Seção de Investigação e sala do Papo de Responsa

A sala do Programa Papo de Responsa de Canela é a primeira no interior do Estado. Novo prédio deverá sediar Delegacia Especializada em combate à Organizações Criminosas

A tarde desta terça (25), foi de festa para a Polícia Civil de Canela. Em uma solenidade com presença massiva da comunidade e de diversas autoridades, reforçando o prestígio da Polícia Civil e das forças de segurança no Município, foram inaugurados dois novos espaços destinados a fortalecer o trabalho investigativo e ampliar ações de prevenção no município: o novo prédio da Seção de Investigação da Delegacia de Polícia de Canela e da Sala do Programa “Papo de Responsa”.

O grande condutor desta mudança na PC canelense e responsável em captar os apoios necessários para estes avanços, Delegado Vladimir Medeiros, destacou justamente o apoio da comunidade, que entende, acredita e apoia o trabalho das forças de segurança, sem o que, segundo ele, seria impossível o avanço na estrutura da Delegacia nos últimos anos.

Espaço conta com salas operacionais, cartórios, alojamentos e celas – Fotos: Divulgação

O Diretor do Departamento de Polícia do Interior, Delegado Cleber dos Santos Lima, conhecedor da realidade de muitas delegacias gaúchas, afirmou que “quem anda pelo Estado e se depara com estrutura muito precárias, reconhece que a Região das Hortênsias tem uma sociedade que gosta da polícia e se envolve com segurança pública”, no mesmo sentido do delegado regional Gustavo Barcellos que destacou a região como a “mais segura do Brasil para se viver e se visitar”.

Por fim, o Chefe de Polícia, Delegado Heraldo Chaves Guerreiro, anunciou que o prédio da nova Seção de Investigação é um embrião para que logo possa ser instalada uma DRACO – Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, em Canela.

A nova sede da Seção de Investigação foi projetada para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e qualificar o atendimento à comunidade. A construção recebeu investimento de aproximadamente R$ 760 mil reais, fruto da união de esforços institucionais — com recursos provenientes de emendas impositivas de vereadores e bancadas da Câmara de Vereadores de Canela, sobras orçamentárias anuais e adiantamento de verba livre por parte da Prefeitura Municipal. Além da estrutura física, o mobiliário do prédio, avaliado em cerca de R$ 200 mil reais, foi obtido por meio de doações de empresários e comerciantes de Canela e Gramado.

Delegado Vladimir Medeiros

Papo de Responsa

A inauguração também apresentou a primeira sala do Programa Papo de Responsa no interior do estado, localizada na Avenida Oswaldo Aranha, nº 485, igualmente no Centro. O espaço conta com identidade visual própria, incluindo grafites criados pelo artista Nasa, valorizando a arte urbana e aproximando o ambiente do público jovem.

O Papo de Responsa é um Programa da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que tem como público-alvo de sua ação a interlocução com adolescentes e jovens. Seu principal espaço de atuação é junto às escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas, na promoção do papo, um diálogo descontraído sobre prevenção às drogas, violência e o papel do policial na sociedade.

A solenidade contou com a presença do Inspetor de Polícia do Rio de Janeiro e criador do Papo de Responsa, Beto Chaves. Com um olhar e uma fala que não estamos acostumados, Chaves falou da importância do programa e da desconstrução de narrativas com crianças e adolescentes, mostrando o real papel do cidadão e da polícia em nossa sociedade.