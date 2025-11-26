Projeto Salada encerra primeira turma e lança nova edição em Canela

Iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Regional Sindical Vale do Rio Sinos Serra incentiva jovens do meio rural a criar hortas familiares, fortalecer a produção de alimentos saudáveis e enxergar o campo como espaço de futuro.

Na tarde de terça-feira, dia 25, o Espaço Sicredi João Pessoa recebeu o encerramento da primeira turma e o lançamento da segunda edição do Projeto Salada, em Canela. O encontro reuniu representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, Regional Sindical Vale do Rio Sinos Serra, EMATER, autoridades, alunos e familiares.

Voltado a estudantes do 6º ao 9º ano das escolas do meio rural, o Projeto Salada mostra, na prática, como a horta pode ser um caminho de aprendizado, renda e futuro no campo. A proposta é simples e estratégica: estimular a implantação de hortas nas propriedades familiares, fortalecer a produção de alimentos saudáveis e aproximar os jovens da rotina da agricultura.



Ao longo da primeira turma, os participantes aprenderam sobre agricultura sustentável, manejo de solo, cultivo de hortaliças e organização das hortas, sempre com apoio técnico da EMATER. Mais do que técnicas, o projeto trabalha a ideia de que o campo pode ser um espaço de oportunidade para a juventude, contribuindo para a segurança alimentar, a geração de renda e a sucessão familiar rural.

Jovens do meio rural recebem certificados da 1ª turma do Projeto Salada, simbolizando uma nova etapa de aprendizado, protagonismo e futuro no campo.

No evento, foram apresentados os resultados obtidos pela turma que está concluindo o ciclo e, em seguida, anunciado o início da segunda turma. Com isso, Sindicato, Regional Sindical e parceiros reafirmam o compromisso em investir na formação dos jovens rurais e em um modelo de desenvolvimento que valoriza quem vive e produz no campo.

Confira, na prática, como os jovens estão transformando suas propriedades no vídeo abaixo: