Sonho de Natal de Canela tem estreia do desfile “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” nesta sexta

Casa do Papai Noel, Aldeia do Sonho e shows no Multipalco integram programação do final de semana

Os últimos dias do mês de novembro serão de muitas atrações musicais, artísticas e lúdicas na programação do 38º Sonho de Natal de Canela. No coreto da Aldeia do Sonho, nove artistas se apresentam gratuitamente para o público em diversos horários. No Multipalco da Praça João Corrêa (Praça do Sonho), outros quatro shows acontecem. O destaque do final de semana fica com a estreia do desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel”, que inicia às 16h30 na sexta-feira, 28, e passará pelas ruas principais do Centro da cidade.

Será a primeira vez do desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” na programação do 38º Sonho de Natal. Atores caracterizados, carros decorados e muitas intervenções com o público acontecerão pela Rua Felisberto Soares, a partir da Catedral de Pedra, até o final da Avenida Osvaldo Aranha, no entroncamento com a Rua Getúlio Vargas.

No desfile será mostrado que Papai Noel não cria apenas brinquedos e doces, mas também emoções e memórias, e seu livro de receitas guarda “fórmulas” secretas que garantem que o Natal aconteça. Amizade, alegria, sonhos, esperança e imaginação serão temas representados ao longo da apresentação.

Em cada ala do desfile, uma “receita” diferente será lembrada, destacando os ingredientes que deixam a época natalina mais especial. Moradores, turistas e trabalhadores do comércio de Canela são convidados a interagirem com a atração, também conhecida como “paradinha de Natal”.

Ao todo serão 12 desfiles na programação do 38º Sonho de Natal. “O evento segue fortalecendo nossa tradição de encantamento. Cada nova atração, como o desfile, é pensada para celebrar a magia do Natal e acolher nossos moradores e visitantes com emoção e beleza”, atesta o prefeito Gilberto Cezar.

Mais atrações

O público pode conferir, ainda, a feira de artesanato na Aldeia do Sonho – na Rua Serafim Dias, atrás da Casa de Pedra -, aberta das 10h às 20h de terça-feira a quinta-feira e aos domingos, e até as 22h nas sextas-feiras e sábados. Na Praça João Corrêa, os Fornos de Canela funcionam das 9h às 19h, nas terças-feiras e quartas-feiras, e até as 21h de quinta-feira até domingo, comercializando pães caseiros, cucas, panetones e bolachas artesanais.

Na quinta-feira, dia 27, a Casa do Papai Noel abre às portas na Praça do Sonho, junto à Central de Informações Turísticas (CAT). Quem quiser garantir um registro fotográfico com o Bom Velhinho, pode procurá-lo até domingo das 14h às 18h30. Neste dia, se apresentam no coreto da Aldeia do Sonho a acordeonista Karolin, às 15h, e Bruno Quadrado às 17h. O 38º Sonho de Natal segue até 18 de janeiro.

Foto: Cleiton Thiele

Legenda: Papai Noel e Mensageiros encantam o público

Programação

27 de novembro – quinta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 20h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

14h às 18h30 – Casa do Papai Noel – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

15h – Karolin Acordeonista – Coreto / Aldeia do Sonho

17h – Bruno Quadrado – Coreto / Aldeia do Sonho



28 de novembro – sexta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 22h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

14h às 18h30 – Casa do Papai Noel – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

15h – Luiz Terra – Coreto / Aldeia do Sonho

16h30 – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha) – Saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

17h30 – Atração lúdica Bimbalhos Natalinos – Coreto/Aldeia do Sonho

19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

20h – Espetáculo musical “Celebration” – Praça João Corrêa/Multipalco



29 de novembro – sábado

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 22h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

10h – Alexandre Alves – Coreto / Aldeia do Sonho

11h – Show musical Lady Boots – Praça João Corrêa/Multipalco

14h às 18h30 – Casa do Papai Noel – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

14h – O Natal de Anelise – Os segredos da árvore de Natal – Coreto/Aldeia do Sonho

15h – Travellin Band – Coreto / Aldeia do Sonho

16h30 – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha) – Saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

17h30 – Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha – Coreto/Aldeia do Sonho

19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

20h – Tenor Giovanni Marquezeli e o Espírito de Natal – Praça João Corrêa/Multipalco



30 de novembro – domingo

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 20h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

10h – O Tempo e a Menina – Estátuas Vivas – Uma História de Natal – Coreto / Aldeia do Sonho

11h – Briza Rock – Coreto / Aldeia do Sonho

14h às 18h30 – Casa do Papai Noel – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

15h – 1979 Rock Band – Coreto / Aldeia do Sonho

17h – Show de mágica “O Encanto Mágico de Natal” com Marcelo Soccol – Coreto/Aldeia do Sonho

20h – Cinnamon Christmas Songs – Jazz Cinnamon – Praça João Corrêa/Multipalco

