Campeonato Municipal de Futebol 7 de Canela chega à metade da segunda rodada com equilíbrio, muitos gols e melhorias na iluminação do Campo da Celulose

O Campeonato Municipal de Futebol 7 de Canela segue movimentando as noites de terças, quartas e sextas no Campo da Celulose, sempre com início às 19 horas. A competição já avança para a metade da segunda rodada e, até aqui, apresenta um cenário marcado pelo equilíbrio entre as equipes, partidas de alto nível técnico e placares recheados de gols.

Apesar de algumas reclamações iniciais sobre a iluminação do gramado, o Departamento Municipal de Esportes de Canela realizou nesta semana uma ampliação temporária do sistema de luz. A melhoria já pôde ser percebida na rodada de terça-feira, garantindo melhor visibilidade e condições adequadas para os confrontos previstos para esta sexta.

Jogos desta sexta-feira pelo Grupo C

A noite desta sexta-feira, 28, será decisiva para o Grupo C, que segue embolado após os primeiros duelos. Serão três partidas:

Associação JA x Lago FC

Hortênsias x Garfo e Bombacha Mercenários

Vila Miná x Abelhudos

Os resultados poderão mexer diretamente na liderança da chave, que atualmente tem Galera da Estevão e Elite empatados com três pontos, ambos vencendo na estreia.

Rodada completa na terça-feira

A segunda rodada será oficialmente encerrada na próxima terça-feira, 2 de dezembro, com dois confrontos do Grupo E:

Amigos do Chacrão x Amigos do Lake (19h)

Peleadores x GDE DBZ Bertuzzo Adega (20h)

O Grupo E também começou com bastante equilíbrio. O GDE DBZ lidera com três pontos, após vitória na estreia, seguido por Peleadores e Amigos do Chacrão, ambos com um ponto, e Amigos do Lake, que ainda busca pontuar.

Panorama geral após os primeiros jogos

O campeonato conta com cinco grupos e mostrou, já na abertura, força ofensiva e muitos gols. Entre os destaques até o momento:

Grupo A: Los Amigos lidera com seis pontos e campanha perfeita.

Los Amigos lidera com seis pontos e campanha perfeita. Grupo B: MB Sports também soma seis pontos e surge como candidato forte.

MB Sports também soma seis pontos e surge como candidato forte. Grupo C: Galera da Estevão e Elite iniciam empatados no topo.

Galera da Estevão e Elite iniciam empatados no topo. Grupo D: Vila Miná e Abelhudos venceram na estreia e dividem a liderança.

Vila Miná e Abelhudos venceram na estreia e dividem a liderança. Grupo E: GDE DBZ largou na frente com vitória sobre os Amigos do Lake.

As cinco rodadas da fase classificatória seguem até o dia 16 de dezembro, quando serão definidas as equipes que avançam aos mata-matas.

Com gramado ocupado quase todas as noites, arquibancada movimentada e jogos de forte intensidade, o Futebol 7 de Canela confirma estar se tornando uma das competições mais queridas do calendário esportivo local.