Campeonato Municipal de Futebol 7 de Canela chega à metade da segunda rodada com equilíbrio, muitos gols e melhorias na iluminação do Campo da Celulose

O Campeonato Municipal de Futebol 7 de Canela segue movimentando as noites de terças, quartas e sextas no Campo da Celulose, sempre com início às 19 horas. A competição já avança para a metade da segunda rodada e, até aqui, apresenta um cenário marcado pelo equilíbrio entre as equipes, partidas de alto nível técnico e placares recheados de gols.
Apesar de algumas reclamações iniciais sobre a iluminação do gramado, o Departamento Municipal de Esportes de Canela realizou nesta semana uma ampliação temporária do sistema de luz. A melhoria já pôde ser percebida na rodada de terça-feira, garantindo melhor visibilidade e condições adequadas para os confrontos previstos para esta sexta.
Jogos desta sexta-feira pelo Grupo C
A noite desta sexta-feira, 28, será decisiva para o Grupo C, que segue embolado após os primeiros duelos. Serão três partidas:
- Associação JA x Lago FC
- Hortênsias x Garfo e Bombacha Mercenários
- Vila Miná x Abelhudos
Os resultados poderão mexer diretamente na liderança da chave, que atualmente tem Galera da Estevão e Elite empatados com três pontos, ambos vencendo na estreia.
Rodada completa na terça-feira
A segunda rodada será oficialmente encerrada na próxima terça-feira, 2 de dezembro, com dois confrontos do Grupo E:
- Amigos do Chacrão x Amigos do Lake (19h)
- Peleadores x GDE DBZ Bertuzzo Adega (20h)
O Grupo E também começou com bastante equilíbrio. O GDE DBZ lidera com três pontos, após vitória na estreia, seguido por Peleadores e Amigos do Chacrão, ambos com um ponto, e Amigos do Lake, que ainda busca pontuar.
Panorama geral após os primeiros jogos
O campeonato conta com cinco grupos e mostrou, já na abertura, força ofensiva e muitos gols. Entre os destaques até o momento:
- Grupo A: Los Amigos lidera com seis pontos e campanha perfeita.
- Grupo B: MB Sports também soma seis pontos e surge como candidato forte.
- Grupo C: Galera da Estevão e Elite iniciam empatados no topo.
- Grupo D: Vila Miná e Abelhudos venceram na estreia e dividem a liderança.
- Grupo E: GDE DBZ largou na frente com vitória sobre os Amigos do Lake.
As cinco rodadas da fase classificatória seguem até o dia 16 de dezembro, quando serão definidas as equipes que avançam aos mata-matas.
Com gramado ocupado quase todas as noites, arquibancada movimentada e jogos de forte intensidade, o Futebol 7 de Canela confirma estar se tornando uma das competições mais queridas do calendário esportivo local.