Canela realiza 1º Fórum de Ecocidadania e incentiva escolas a debater soluções para as crises climáticas

As crises climáticas e desastres ambientais que têm sido notícia nos últimos anos motivaram as ações e projetos apresentados por estudantes de 14 escolas municipais de ensino fundamental de Canela, durante o 1º Fórum Ecocidadania, realizado nesta terça-feira, dia 25, na sede do Sindicato dos Servidores Municipais. O evento foi realizado pela Prefeitura de Canela, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo e de Educação, Esporte e Lazer. Cerca de 130 alunos e professores participaram da programação, inspirada na Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

De acordo com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, os estudantes e demais participantes do Fórum integraram discussões em grupo e apresentaram suas conclusões sobre os trabalhos ao final. Os projetos foram construídos ao longo do ano e, de acordo com Cristiano, que coordenou o evento, serão um impulso para a criação da Comissão de Educação e Qualidade de Vida nas escolas, a partir da experiência trazida por alunos e professoras da cidade de Taquara que também estiveram no encontro

Entre os temas trazidos para o Fórum estavam os projeto “Salada” da Escola Zeferino José Lopes, “Pátio Limpo: protagonismo estudantil na preservação do ambiente escolar” da Escola João Alfredo Corrêa Pinto, “Limpeza Coletiva, Ecobags e Horta Comunitária” da Escola Bertholdo Oppitz, “Mãos à obra: construindo um futuro sem erosão” da Escola Ernesto Dornelles e “A Horta” da Escola Cônego João Marchesi.

Participaram 14 escolas, sendo elas Barão do Rio Branco, João Alfredo Corrêa Pinto, Dante Bertoluci Bertholdo Oppitz, Machado de Assis, Cônego João Marchesi, Santa Terezinha, Ernesto Dornelles, Severino Travi, Ernesto Dornelles, Noeli Silva de Azevedo e Souza, e Cônego João Marchesi. Duas instituições de educação estaduais também acompanharam a programação – as Escolas Neusa Mari Pacheco e João Corrêa, que levaram as bandas marciais como atração do Fórum. Alunos de educandários de Taquara também contribuíram.

O vice-prefeito Gilberto Tegner; os secretários de Educação, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva, e de Meio Ambiente, Carlos Frozi; além do adjunto da área ambiental, Esthalin Moreira, acompanharam as apresentações no Fórum.

Programa Ecocidadania

O Fórum Ecocidadania faz parte das ações do programa Ecocidadania, que é uma iniciativa da atual gestão municipal para trabalhar a educação ambiental com a comunidade escolar e população canelense, tendo como principal plataforma de ação a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. A iniciativa é desenvolvida pelas secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo e de Educação, Esporte e Lazer, seguindo três eixos temáticos: currículo, território educativo e gestão ambiental. O objetivo do programa é desenvolver e incentivar práticas ecologicamente conscientes entre os cidadãos.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela