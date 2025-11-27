Confira a programação da 24ª Feira do Livro de Canela; evento integra o 38º Sonho de Natal

A 24ª Feira do Livro Josué Guimarães começa no próximo dia 5, na Praça João Corrêa (Praça do Sonho), e a programação já foi divulgada pela Secretaria de Turismo e Cultura, com atrações variadas como momentos de contação de histórias, lançamento de livros, sessões de autógrafos, palestras e apresentações musicais e teatrais – estas no Multipalco. O evento está inserido no 38º Sonho de Natal de Canela e acontece até 14 de dezembro, tendo como patrono o escritor canelense Clayton Raimundo Opptiz.

Durante os dez dias de feira, sete livreiros e comerciantes de livros irão expor seus materiais ao público. Serão montados dez estandes para a feira, que serão ocupados por quatro livrarias de fora da cidade, três de Canela, um pelos escritores indígenas locais que irão participar, um será da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e um utilizado para o Espaço Josué Guimarães – onde vão ocorrer lançamentos de livros e sessões de autógrafos.

No primeiro dia do evento literário acontece a cerimônia de abertura oficial, às 9h30, no Multipalco, com a presença do prefeito Gilberto Cezar, de autoridades, do patrono e de escolas da cidade. “Canela viverá mais um momento de enaltecer a cultura e a literatura, através da nossa Feira do Livro. Convidamos a todos para prestigiarem mais esse evento que deve movimentar ainda mais a Praça João Corrêa, valorizando nossos escritores e suas obras”, afirma o prefeito.

Ainda no dia 5, Lisiane Berti abre os ciclos de palestras “Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena” da feira discutindo o tema “Comunicar é respirar”, às 10h. No início da tarde, acontecem dois momentos de contação de histórias com a lenda do “Negrinho do Pastoreio” e a leitura de “A Gralha Azul”, e, às 17h30, será realizado o lançamento de cinco livros e sessão de autógrafos com os autores Cida Wolff Cardoso Weber de “Os Tijolos da Felicidade”, Liz Pimentel de “Se os olhos falam”, Pedro Oliveira de “Depois do Churrasco Receitas da Doçaria Rio-Grandense – 4ª Edição”, Pipoca de “O Menino Pipoca – Uma história de motivação para não desistir dos nossos sonhos”, e Genelci Oliveira de “As Viagens de Carmensita”.

Integração entre Sonho de Natal e Feira do Livro

De acordo com a diretora do Departamento de Cultura, Sabrina Sá, a programação da Feira do Livro se integra à do Sonho de Natal, trazendo para o evento literário de Canela atividades como os desfiles dos parques temáticos, as apresentações musicais no Multipalco e as paradinhas noturnas, que passam a compor um mesmo ambiente cultural. “Nossa intenção ao unir as duas programações é oferecer aos moradores e visitantes uma experiência ainda mais completa, diversa e envolvida pelo espírito natalino. Além disso, os livros — que são excelentes opções de presente — estarão sendo comercializados na Praça João Corrêa, onde todas essas ações acontecem”, destaca Sabrina.

A diretora de Cultura reforça, ainda, que essa integração também fortalece a valorização dos artistas, escritores e palestrantes canelenses, “ampliando a visibilidade dos talentos locais e celebrando a diversidade cultural do nosso município, que é um dos maiores patrimônios de Canela”, afirma.

Programação completa da Feira

Sexta-feira (05/12)

9h30 – Abertura Oficial

10h – Palestra Comunicar é respirar, com Lisiane Berti – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

13h30 – Contação de história – Lenda do Negrinho do Pastoreio Cia Lisi Berti

15h30 – Contação de história – A Gralha azul – Professora Lu

17h30 – Lançamento de livros e sessão de autógrafos com os autores:

“Os Tijolos da Felicidade” – Cida Wolff Cardoso Weber

“Se os olhos falam” – Liz Pimentel

“Depois do Churrasco – Receitas da Doçaria Rio-Grandense 4ª Edição” – Pedro Oliveira

“O Menino Pipoca – Uma história de motivação para não desistir dos nossos sonhos – Livro infantil para ler e colorir” – Pipoca

“As Viagens de Carmensita” – Genelci Oliveira.

19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

19h30 – Show folclórico “Natal de Garfo & Bombacha”

Sábado (06/12)

10h – Palestra sobre o livro dos Mbya Guarani e contação do Mito Guarani, com o Cacique Marcelino Kuaray Nhe’ery e o Coral Guarani – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

13h30 – Espetáculo Teatral “Os Consertadores de Histórias”, da Lelei Produções

15h30 – Roda de conversa entre cronistas e escritores, com Fernando Gomes

18h – Ballet das Mãos

19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

19h30 – Natal Encantado APAE

Domingo (07/12)

10h – Oficina “Oralidade e trajetória do tambor no RS”, com Adilson Fontoura e Alan Lima – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

13h30 – Mesa Literária “Identidade e cultura – Como a poesia influência na construção do autoconhecimento de crianças e adolescentes – Slam Lírica das Ruas, com Jéssica Gonçalves.

15h30 – Palestra e Roda de Capoeira “O Jeito Liberdade de Ser – Grupo Liberdade – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

17h30 – Lançamento de livros e sessão de autógrafos com os autores:

“Canela Passado a Limpo – 2ª Edição”, de Olmiro Reis

“Suárez – 339 Dias no Brasil”, de Davi Lima de Oliveira

“Santa Sede – 15 anos de crônicas de botequim”, de Tania Pereira e outros cronistas

“Crônicas”, de coletânea de autores da Serra Gaúcha

“Teia das emoções e outros contos”, de Dani Alves

“Sim, sou superdotada! Do brilho a exaustão de uma mente brilhante”, de Dani Alves

“Patrimônio Cultural de Canela – Proteção aos Bens Materiais de Valor Histórico”, de Márcio Cavalli

“O Que (não) Expresso”, de Maria Clara Lodea Viezze.

20h – Especial de Natal com Fernando Luzs



Segunda-feira (08/12)

10h – Palestra “Criatividade e a união da arte nas disciplinas escolares”, com Cecília Lamas – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

13h30 – Contação de histórias “Contos e Lendas do Sul”, com a Faces Produções

15h30 – Contação de histórias “Se eu fosse uma árvore”, com Cecília Lamas – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

17h30 – Palestra “A importância da leitura na infância”, com Fernando Gomes.

Terça-feira (09/12)

10h – Apresentação de poemas Hai Kay e cordel por alunas da Escola Barão do Rio Branco

13h30 – Contação de histórias “Contos e Lendas do Sul”, com a Faces Produções

15h30 – Contação de histórias por alunas do curso de Magistério da Escola Estadual Danton Corrêa da Silva

17h30 – Mesa “Diálogos literários com escritores canelenses” – Mediação de Márcio Cavalli – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

Quarta-feira (10/12)

10h – Contação de história – Lenda do Negrinho do Pastoreio Cia Lisi Berti

13h30 – Contação de histórias “Contos e Lendas do Sul”, com a Faces Produções

15:30 – Contação de histórias por alunas do curso de Magistério da Escola Estadual Danton Corrêa da Silva

17h30 – Mesa “Palavras que florescem – Mulheres na literatura” – Mediação de Ana Rita Calazans Perine – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

Quinta-feira (11/12)

10h – Apresentação dos curtas “Canela Flâneur” e “O armário interior”, de Felipe Mazzurana e Joni Neto – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

13h30 – Contação de histórias “Contos e Lendas do Sul”, com a Faces Produções

15h30 – Contação de histórias por alunas do curso de Magistério da Escola Estadual Danton Corrêa da Silva

17h30 – Palestra “Perfil da Biblioteca do Canella”, com Cilon Estivalest – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

20h – Musical com O Som do Vento – Praça João Corrêa/Multipalco

Sexta-feira (12/12)

10h – Apresentação de poemas Hai Kay e cordel por alunas da Escola Barão do Rio Branco



13h30 – Contação de história – Lenda do Negrinho do Pastoreio Cia Lisi Berti

15h30 – Contação de história – A Gralha azul – Professora Lu

16h30 – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha) – Saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

17h30 – Mesa “Agentes territoriais da cultura”, com Ministério da Cultura (Minc).

19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

20h – Grupo de Cordas da UCS

Sábado (13/12)

10h – Contação de história – Lenda do Negrinho do Pastoreio Cia Lisi Berti

13h30 – Espetáculo Teatral “Os Consertadores de Histórias”, da Lelei Produções

15h30 – Leitura do Livro “A Araucária e a Gralha azul” – Livro em quatro idiomas com tradução em libras – com o Cacique Maurício, Ana Fonseca e Dança Kaingang – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

16h30 – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha) – Saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

17h30 – Filme dançado “No mundo de Josué – A história de muitas histórias”, da Academia de Danças Neusa Martinotto.

19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

20h – Coral Jovem de Novo Hamburgo – Cantata de Natal

Domingo (14/12)

10h – Mesa “Educação Antirracista”, com o Coletivo Sankofa – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena”.

13h30 – Espetáculo Teatral “Os Consertadores de Histórias”, da Lelei Produções

15h30 – Evento de tradução da Constituição de 1988 para a língua Kaingang

17h30 – Cerimônia de encerramento 24ª Feira do Livro de Canela

20h – Show musical Noellas



