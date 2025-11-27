Edição 697, de 27 de novembro de 2025



– Sonho de Natal movimenta Canela com a estreia do desfile “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel”

A cidade abriu mais uma atração da temporada natalina com personagens, música e a magia que já virou marca registrada do evento.



– 24ª Feira do Livro de Canela

Começa uma das programações culturais mais aguardadas do ano — autores, lançamentos e atividades para toda a família.



– Segurança reforçada

A Polícia Civil inaugurou o novo prédio da Seção de Investigação e a Sala do Papo de Responsa, ampliando a estrutura de atendimento e prevenção no município.



