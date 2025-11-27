Fundador do La Estación é eleito Personalidade Gastronômica de Canela no Prêmio Revista Sabores do Sul 2025

Uma noite histórica marcou o caminho do La Estación e de seu fundador, Leandro de Oliveira. Na última segunda-feira, 24 de novembro, ele recebeu o título de Personalidade Gastronômica de Canela no Prêmio Revista Sabores do Sul 2025, uma das mais tradicionais celebrações da gastronomia no Rio Grande do Sul. Além do reconhecimento individual, o La Estación também foi eleito Melhor Parrilla, consolidando de vez seu nome entre os grandes do setor.

A cerimônia ocorreu no salão de eventos do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, e reuniu cerca de 1,2 mil pessoas para celebrar o melhor da gastronomia gaúcha. Com o tema “18 anos de Sabores, Histórias e Conquistas”, o evento comemorou a maioridade do prêmio, que se tornou referência no Estado. Mais de 300 premiados, de 30 cidades gaúchas, subiram ao palco para receber a placa que simboliza o reconhecimento do público ao trabalho de quem vive a gastronomia diariamente.

Entre esses nomes, estava o de Leandro, que construiu sua trajetória à frente do La Estación com trabalho incansável, paixão pela culinária, resiliência e busca constante pela excelência. Dentro da casa, ele é chamado de “o pai” – apelido que reflete o papel de líder que motiva, orienta e eleva o padrão de olhar, cuidado e dedicação de toda a equipe.

A conquista da Personalidade Gastronômica de Canela e do título de Melhor Parrilla reforça o compromisso do La Estación com a qualidade, o respeito às raízes do assado e a entrega de experiências que vão além do prato. Como Leandro costuma dizer, “o bom nunca basta quando podemos entregar o extraordinário” – um lema que guia o dia a dia do restaurante e inspira os próximos passos.

Com esse reconhecimento estadual, o La Estación celebra o momento, agradece ao público e já projeta o futuro. Novidades estão a caminho, sempre com o mesmo propósito: servir com alma, propósito e coração.