Novo Mirante da Cascata é inaugurado nesta quinta-feira (27) no Parque do Caracol, em Canela

A atração foi totalmente renovada e oferece a vista mais exclusiva da Cascata do Caracol.

A experiência de contemplar a Cascata do Caracol ganha um novo capítulo. Nesta quinta-feira, 27 de novembro, o Parque do Caracol, em Canela, inaugurou o novo Mirante da Cascata do Caracol. Responsável pela vista mais exclusiva da famosa queda d’água, a atração foi reaberta ao público após uma obra de revitalização que ampliou o deck do mirante de 40m² para mais de 400m². Toda a estrutura chega a mais de 1.180m².



O evento de inauguração reuniu o prefeito de Canela, Gilberto Cezar; o secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini; a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann; o deputado estadual Joel Wilhelm; o vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner; o secretário de Turismo do município, Athos Cunha; além de Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter, holding que administra o Parque há quase três anos, Sandra Ferraz, gerente-geral do Parque do Caracol, e Índio da Costa, arquiteto responsável pelo projeto do novo Mirante. Também estiveram presentes representantes do trade turístico, profissionais da imprensa e convidados.

Revitalização que ampliou o deck do mirante de 40m² para mais de 400m².

“O Mirante é mais do que uma entrega, é um símbolo do que acreditamos como empresa cidadã. É o retrato vivo do nosso comprometimento com a cultura e história da Serra Gaúcha, em especial, com as de Canela”, diz Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter.



Na sequência, Sandra Ferraz destacou os diferentes ângulos que se pode ver a Cascata agora. “Hoje, resgatamos a essência deste lugar e recebemos o convite da natureza: ampliar o nosso olhar para uma paisagem consagrada, que muito nos orgulha e fortalece o turismo da região e todo o Rio Grande.



A secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann, afirmou “Hoje é o dia mais importante de todas as inaugurações que nós vamos fazer para a Cascata do Caracol. Trata-se de um divisor de águas, o maior deles dentro desse projeto que, como Índio da Costa falou, é só a ‘pontinha do iceberg’ de tudo o que se planeja para esse parque”.



Sua fala foi complementada pelo prefeito de Canela, Gilberto Cezar. “Desejo que esse parque traga cada vez mais alegrias para Canela, porque o canelense tem muito orgulho deste atrativo. Quando estivermos em São Paulo, Brasília ou Salvador, possamos todos dizer com orgulho que o Parque do Caracol é em Canela, no meu município”, afirma.

Autoridades marcaram presença na inauguração

Diversos ângulos da Cascata do Caracol

O novo Mirante reforça o posicionamento do Parque do Caracol como um atrativo capaz de oferecer diversos pontos de vista da queda d’água de 131 metros de altura. Do Observatório – a Torre Araucária, onde é possível contemplar a Cascata sobre o topo das araucárias; do Salto de Pêndulo, que aproxima o visitante da imponência da queda; e agora do Mirante, que entrega a mais famosa e tradicional vista do cartão-postal de Canela.



O projeto foi idealizado pelo escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa A.U.D.T.

Novas atrações ainda serão inauguradas

Para quem curte aventura, uma novidade será lançada em breve anexa ao Mirante. O novo atrativo promete elevar a experiência da vista da Cascata a outro nível de emoção. Já para 2026, a novidade é a tirolesa em curva, que promete ser a mais linda instalada no mundo.

Parque promove entre 27 e 30 de novembro o ‘Sunset no Parque’, com apresentações de TOMMAX

Sunset e novo horário de funcionamento

Para marcar a inauguração, o Parque promove entre os dias 27 e 30 de novembro a programação especial ‘Sunset no Parque‘. Unindo música ao pôr do sol de uma das paisagens mais emblemáticas da Serra Gaúcha, o evento contará com apresentações do TOMMAX, DJ embaixador do Parque Bondinho Pão de Açúcar®, no Rio de Janeiro, e da DJ Susan Schaum, destaque na região. A programação ocorre das 16h às 18h.



Além disso, a partir desta quinta-feira, o Parque do Caracol passa a funcionar diariamente das 9h30 às 19h, com bilheteria aberta das 9h30 às 18h. O acesso ao novo Mirante e à programação do Sunset está incluso no ingresso do parque.



Papai Noel fará Passeio de Pêndulo

A comemoração da inauguração do novo Mirante da Cascata do Caracol continua nesta sexta, sábado e domingo, dias 28, 29 e 30 de novembro, com o Papai Noel do Sonho de Natal de Canela fazendo o Passeio de Pêndulo. Depois da aventura do bom velhinho, o Noel fará uma visita ao novo Mirante para foto com visitantes, das 12h30 às 14h.



PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Mais informações e ingressos através dos canais oficiais:

