Parador Hampel conquista sete categorias no Prêmio Sabores do Sul 2025

Na noite da última segunda (24), o Revista Sabores do Sul consagrou o Parador Hampel e seus empreendimentos na 18ª edição do Prêmio Sabores do Sul, uma das mais prestigiadas premiações da gastronomia gaúcha. A cerimônia, que reuniu cerca de 1200 pessoas em Porto Alegre, reconheceu profissionais e casas de diferentes regiões do estado.

Sob o comando do chef Marcos Livi, idealizador e gestor do grupo, a equipe voltou para casa com sete categorias premiadas, destacando talento, entrega e paixão pelo que fazem. Entre os reconhecimentos estão: Melhor Chef, Personalidade Gastronômica, Melhor Restaurante de Hotel, Melhor Cozinha Regional, Atendimento nota 10, Melhor Churrasco e Melhor Bar.

Os prêmios foram conferidos da seguinte forma:

Melhor chef | Chef Marcos Livi

Personalidade gastronômica | Marcos Livi

Melhor restaurante de hotel | Restaurante Ana Terra

Melhor cozinha regional | Restaurante Ana Terra

Atendimento nota 10 | Parador Hampel

Melhor churrasco | A Ferro e Fogo

Melhor bar | Capitão Rodrigo, o bar do Restaurante Ana Terra

O Prêmio Sabores do Sul, com 18 anos de tradição, se consolidou como o principal termômetro da gastronomia no Rio Grande do Sul, valorizando desde chefs renomados até restaurantes familiares e pousadas com hospitalidade de qualidade.

Para o chef Marcos Livi, o reconhecimento representa mais do que troféus: reflete o trabalho de uma equipe comprometida com qualidade, sabores regionais e experiência para hóspedes e visitantes. A distinção reforça o papel do Parador Hampel e seus empreendimentos como referência na Serra gaúcha, combinando hospitalidade, gastronomia regional autêntica e atendimento diferenciado.