Recuperação do recesso: Prefeitura de Canela terá expediente neste sábado, dia 29

Assim como outras prefeituras da região, a Prefeitura de Canela também adere ao recesso no Paço Municipal e nas demais repartições públicas, a contar do dia 24 de dezembro até 4 de janeiro. O atendimento retorna normalmente no dia 5, segunda-feira.

Neste período, serão mantidos os serviços essenciais, como do Hospital de Caridade de Canela (para urgências e emergências), Central de Informações Turísticas, serviços de Fiscalização e de Monitoramento de Trânsito, do Cemitério Municipal e dos parques públicos. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas para atendimentos de rotina e vacinação nos dias 29 e 30 de dezembro e fechadas nos demais dias do recesso.

No início deste ano, a administração municipal já havia publicado o Decreto nº 10.652 com as datas de suspensão de expediente, para o prolongamento de feriados, e de recuperação das cargas horárias pelos servidores. Em função disso, neste sábado, dia 29, a Prefeitura e demais repartições públicas estarão abertas ao público das 8h ao meio-dia. Nos dias 6 e 20 de dezembro também haverá recuperação de expediente.

O Município também decretou ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e de Ano Novo, prolongando os feriados dos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela