Serra Ambiental orienta população sobre separação correta do lixo em Canela

Campanha destaca o que deve ir no lixo orgânico e no lixo seletivo para manter a cidade mais limpa

“Lixo no lugar certo, cidade mais limpa!” é o tema da campanha da Serra Ambiental que reforça a importância da separação correta dos resíduos em Canela. A proposta é incentivar moradores a destinarem de forma adequada o lixo orgânico e o lixo seletivo, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para o trabalho dos coletores.

A orientação é que o lixo orgânico reúna restos de alimentos, cascas de frutas, ossos, cascas de ovos, esponjas de louça, guardanapos usados, fraldas descartáveis, papel higiênico, absorventes e outros materiais que não são recicláveis.

Já o lixo seletivo deve receber caixas de papelão, revistas, embalagens do tipo longa vida, plásticos, garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza, potes, metais, latas de refrigerante, tampinhas metálicas, enlatados e vidros inteiros, como garrafas, copos e louças.

A Serra Ambiental reforça que a separação correta dos resíduos reduz o volume de lixo enviado a aterros, aumenta o reaproveitamento de materiais recicláveis e ajuda a manter os bairros mais limpos. A empresa destaca que a participação de cada morador é fundamental para uma cidade mais organizada e sustentável.