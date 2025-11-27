Vereador Rodrigo Rodrigues sugere uso do estacionamento do Centro de Feiras durante o período do Sonho de Natal

O vereador Rodrigo Rodrigues apresentou uma proposta que busca fortalecer o fluxo turístico no centro de Canela durante a alta temporada. A sugestão consiste em utilizar o estacionamento do Centro de Feiras como alternativa para absorver a grande demanda de veículos que se forma nos meses de maior movimento e, principalmente, garantir que os visitantes caminhem pelo eixo central principal da cidade, tendo maior contato com o comércio local.

Segundo o vereador, a falta de vagas próximas ao centro acaba gerando transtornos tanto para turistas quanto para moradores, além de reduzir o tempo de permanência dos visitantes na região central. Com o uso estratégico do espaço do Centro de Feiras, que possui ampla capacidade e localização favorável, seria possível organizar melhor o fluxo de veículos e evitar congestionamentos.

Rodrigues destaca que a medida também pode incentivar os turistas a permanecerem por mais tempo no comércio local, favorecendo restaurantes, lojas e atrativos culturais. “A ideia é simples, mas tem grande impacto. Precisamos aproveitar melhor as estruturas que já temos para oferecer uma experiência mais confortável aos visitantes e movimentar a economia da cidade”, afirmou.