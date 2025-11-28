Acessibilidade e inclusão marcam as ações do Bloco Sebo nas Canelas em Canela

O projeto “Bloco Sebo nas Canelas – A história continua” vem reforçando, nas últimas semanas, seu compromisso com a acessibilidade, a inclusão e a formação de público em Canela. Com atividades gratuitas e abertas à comunidade, o Bloco tem levado debates, arte e cultura para diferentes espaços da cidade, sempre com atenção especial à diversidade.

Uma das ações recentes ocorreu no Parque do Lago, dentro da programação da Feira + Verde, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Canela. Na ocasião, o projeto ofertou uma palestra com Adriana Kirch, coordenadora da Cooperativa dos Catadores (COOCAMARH), que destacou a responsabilidade compartilhada na separação correta dos resíduos. Para Adriana, a reciclagem começa em casa, com a colaboração de cada cidadão, para evitar o desperdício e reduzir os impactos ambientais.

O secretário de Meio Ambiente, Carlos Frozi, também participou da atividade e chamou atenção para as perdas financeiras causadas pelo descarte inadequado. Segundo ele, o volume de resíduos mal destinados representa milhões de reais desperdiçados, recursos que poderiam ser economizados e revertidos em benefícios para a população canelense ao qualificar a coleta seletiva.

Capoeira e cultura indígena com acessibilidade

Após a palestra, o Parque do Lago recebeu a roda do grupo de capoeira Liberdade, que atua há mais de 30 anos na região. A atividade contou com a presença do indígena Márcio Kakopri Salvador, da etnia Kaingang, que também integra a equipe do Bloco como auxiliar de produção, reforçando o diálogo entre culturas populares, tradição afro-brasileira e protagonismo indígena.

Todas as ações tiveram tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), realizada por Franciele e Miriam Matana, da Modo Bilíngue, empresa de Parobé especializada em inclusão. A presença das intérpretes garantiu o acesso de pessoas surdas ao conteúdo das atividades. Integrante do projeto, Fernando destacou a importância da Libras no cotidiano e mencionou o impacto positivo de ver seus filhos aprendendo a língua de sinais desde cedo, por meio da atuação de Franciele como professora na Coopec.

Formação em inclusão e acessibilidade

No dia 21, o Bloco Sebo nas Canelas promoveu mais uma etapa de formação voltada à inclusão. A capacitação foi conduzida pela dra. Alini Mariott, PhD em Educação e idealizadora da Inclusificando, editora e consultoria em Acessibilidade. O encontro ocorreu no Espaço Sicredi João Pessoa e aprofundou reflexões sobre práticas inclusivas, acessibilidade comunicacional e a importância de pensar eventos e projetos culturais que contemplem diferentes públicos.

Atividades gratuitas no Parque do Palácio

A programação inclusiva segue neste fim de semana, desta vez no Parque do Palácio. O Bloco Sebo nas Canelas volta a oferecer a roda de capoeira, com oficina ministrada pelo instrutor Itamar Pacheco, e a palestra de Adriana Kirch sobre reciclagem, ambas novamente com tradução em Libras, garantindo acessibilidade ao público surdo.

As ações integram um novo evento promovido pelos Amigos do Parque do Palácio, com entrada franca. As atividades ocorrem no domingo, dia 30/11, a partir das 15h. Não é necessário fazer inscrição prévia, basta chegar alguns minutos antes do início das atrações.

Secretário Frozi

O público pode acompanhar mais detalhes da programação no perfil @amigosparquepalacio.

Projeto financiado pela Política Nacional Aldir Blanc

O “Bloco Sebo nas Canelas – A história continua” foi aprovado no edital Sedac/PNAB 29/2024 – Culturas Populares e é financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. Em Canela, o projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal, fortalecendo ações que unem cultura, educação ambiental, inclusão e participação comunitária.

Outras informações e atualizações sobre as atividades podem ser conferidas no perfil oficial do projeto: @blocosebonascanelas.