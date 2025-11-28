Corsan divulga ruas com intervenções em Canela e Gramado na próxima semana

A Corsan divulgou a programação de obras de implantação de redes de coleta de esgoto e de repavimentação para a próxima semana, entre os dias 1º e 6 de dezembro, nos municípios de Canela e Gramado. As ações ocorrem em trechos onde as intervenções de esgotamento sanitário já foram concluídas.

Canela

Em Canela, os serviços estarão concentrados nos seguintes logradouros:

Rua Teixeira Soares (entre Augusto Pestana e 7 de Setembro);

Rua Almirante Barroso (entre Ignacio Saturnino de Britto e Augusto Pestana);

Rua João Baldasso (entre o nº 1308 e a rodovia Guilherme Wasem);

Rua Ourides Souza Rodrigues (entre Emílio Jackes e Luís Facchin);

Rua Luís Facchin (entre Ourides S. Rodrigues e Alvin Martins de Oliveira);

Rua Fernando Ferrari (entre Marechal Castelo Branco e Paulino Zini);

Rua Marechal Castelo Branco (entre Paulino Zini Sobrinho e Luís Brasil);

Rua Paulino Zini Sobrinho (entre Marechal Castelo Branco e Fernando Ferrari);

Rua Victor Matheus Teixeira;

Rua Vista do Vale;

Rua Recanto do Vale.

Gramado

Já em Gramado, as frentes de trabalho estarão atuando nos seguintes trechos:

Rua Tristão de Oliveira (entre Santo Antônio e Vera Cruz);

Rua Selfredo Schenkel (entre Josias Martinho e Carlos Nei Schuch);

Rua Vereador Theodoro Michaelsen (entre Josias Martinho e Prefeito Waldemar Frederico Weber);

Rua Vera Cruz (de Tristão de Oliveira a Tuiuti);

Rua Leopoldo Tissot (de Angelo Sartori a Crescêncio Till);

Avenida das Hortênsias (entre Tirol, Avenida das Hortênsias e Leopoldo Rosenfeld);

Bairro Tirol (Avenida das Hortênsias à Estrada Serrana);

Rua Guilherme Dal Ri (de Tuiuti a Pindorama);

Rua Santa Cruz (de Guilherme Dal Ri a Getúlio Vargas);

Rua Aurora (de Vera Cruz a Guilherme Dal Ri);

Rua Pindorama (entre Pastor Augusto Gedrat e Guilherme Dal Ri);

Rua Riachuelo (de Tuiuti a Pindorama);

Rua Getúlio Vargas (de Costa Real a Pindorama);

Rua Carlos Nei Schuch;

Rua Serafim Benetti;

Rua Ivo Pedro Tomazeli;

Rua Porto Alegre;

Rua Crescêncio Till;

Rua Tuiuti;

Ruas V e T.

A Corsan orienta que os moradores respeitem a sinalização instalada, não ultrapassem as cercas de proteção e evitem descartar lixo nos locais de obra, para garantir a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores durante o período das intervenções.