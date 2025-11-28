Corsan divulga ruas com intervenções em Canela e Gramado na próxima semana

A Corsan divulgou a programação de obras de implantação de redes de coleta de esgoto e de repavimentação para a próxima semana, entre os dias 1º e 6 de dezembro, nos municípios de Canela e Gramado. As ações ocorrem em trechos onde as intervenções de esgotamento sanitário já foram concluídas.
Canela
Em Canela, os serviços estarão concentrados nos seguintes logradouros:
- Rua Teixeira Soares (entre Augusto Pestana e 7 de Setembro);
- Rua Almirante Barroso (entre Ignacio Saturnino de Britto e Augusto Pestana);
- Rua João Baldasso (entre o nº 1308 e a rodovia Guilherme Wasem);
- Rua Ourides Souza Rodrigues (entre Emílio Jackes e Luís Facchin);
- Rua Luís Facchin (entre Ourides S. Rodrigues e Alvin Martins de Oliveira);
- Rua Fernando Ferrari (entre Marechal Castelo Branco e Paulino Zini);
- Rua Marechal Castelo Branco (entre Paulino Zini Sobrinho e Luís Brasil);
- Rua Paulino Zini Sobrinho (entre Marechal Castelo Branco e Fernando Ferrari);
- Rua Victor Matheus Teixeira;
- Rua Vista do Vale;
- Rua Recanto do Vale.
Gramado
Já em Gramado, as frentes de trabalho estarão atuando nos seguintes trechos:
- Rua Tristão de Oliveira (entre Santo Antônio e Vera Cruz);
- Rua Selfredo Schenkel (entre Josias Martinho e Carlos Nei Schuch);
- Rua Vereador Theodoro Michaelsen (entre Josias Martinho e Prefeito Waldemar Frederico Weber);
- Rua Vera Cruz (de Tristão de Oliveira a Tuiuti);
- Rua Leopoldo Tissot (de Angelo Sartori a Crescêncio Till);
- Avenida das Hortênsias (entre Tirol, Avenida das Hortênsias e Leopoldo Rosenfeld);
- Bairro Tirol (Avenida das Hortênsias à Estrada Serrana);
- Rua Guilherme Dal Ri (de Tuiuti a Pindorama);
- Rua Santa Cruz (de Guilherme Dal Ri a Getúlio Vargas);
- Rua Aurora (de Vera Cruz a Guilherme Dal Ri);
- Rua Pindorama (entre Pastor Augusto Gedrat e Guilherme Dal Ri);
- Rua Riachuelo (de Tuiuti a Pindorama);
- Rua Getúlio Vargas (de Costa Real a Pindorama);
- Rua Carlos Nei Schuch;
- Rua Serafim Benetti;
- Rua Ivo Pedro Tomazeli;
- Rua Porto Alegre;
- Rua Crescêncio Till;
- Rua Tuiuti;
- Ruas V e T.
A Corsan orienta que os moradores respeitem a sinalização instalada, não ultrapassem as cercas de proteção e evitem descartar lixo nos locais de obra, para garantir a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores durante o período das intervenções.