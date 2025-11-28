Dukinho, mascote do Space Adventure, é atração no 38º Sonho de Natal de Canela

Personagem participa de desfiles, encontros e ações que animam um dos eventos natalinos mais tradicionais do país e deve atrair cerca de 2 milhões de visitantes

O mascote Dukinho, do Space Adventure, é um dos presentes na programação do 38º Sonho de Natal de Canela, evento que transforma a cidade em um dos destinos mais procurados da temporada. O simpático astronauta terá uma “agenda cheia” no mês de dezembro.

Como colaborador oficial das atividades neste ano, o Space Adventure integra o calendário natalino com uma série de ativações. Uma delas é a participação do Dukinho na Casa do Papai Noel, aberta diariamente das 14h às 17h, na Praça do Sonho. Lá, o personagem recebe o público, faz fotos e interage com as famílias em uma das experiências mais tradicionais do período.

O mascote também estará na Descida do Papai Noel na Catedral de Pedra, um dos momentos mais esperados do Sonho de Natal, quando o Bom Velhinho realiza sua aparição especial diante do público. O Dukinho participa do pré-show para animar moradores e turistas e aquecer o clima festivo.

No dia 30 de novembro, às 8h30, ele entra em cena na 10ª Santa Claus Challenge 2025, corrida temática que reúne personagens e figuras natalinas pelas ruas da cidade. Ainda no mesmo dia, às 16h30, o mascote integra o elenco do Desfile de Natal – O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel, a paradinha oficial que parte da Catedral de Pedra e segue pela rua Osvaldo Aranha com música, efeitos visuais e interação constante com moradores e turistas.

Com presença em diferentes frentes, o Space Adventure reforça sua conexão com o calendário turístico de Canela, enquanto o mascote Dukinho se consolida como uma das figuras mais carismáticas desta edição do Sonho de Natal.

SERVIÇO – Space Adventure no 38º Sonho de Natal de Canela – Participações do Dukinho

Casa do Papai Noel

Local: Praça João Corrêa – Funcionamento: 14h às 17h

Datas: 29 de novembro, 02, 11 e 18/12.

Descida do Papai Noel da Catedral de Pedra

Local: Catedral de Pedra – Horário: 21h

Datas: 03, 06, 12, 19, 23, 26 e 27 de dezembro – 21h

Corrida de Mascotes – Santa Claus Challenge 2025

30 de novembro – das 8h30 às 11h

Paradinha de Natal – Desfile “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel”

Local: Entre a Igreja Matriz e o final da Avenida Osvaldo Aranha – 16h30

Datas: 30/11 e 20/12.

Sobre o Sonho de Natal de Canela

O Sonho de Natal é uma das mais tradicionais celebrações natalinas do Brasil, reconhecido por transformar Canela (RS) em um grande palco de luzes, música e emoção. Desde 1988, o evento se destaca por promover experiências culturais que valorizam o espírito do Natal, fortalecem a identidade local e encantam gerações, consolidando a cidade como um dos principais destinos turísticos do período. Em sua 38ª edição, o Sonho de Natal apresenta uma programação ampliada e totalmente gratuita, reafirmando seu compromisso com o acesso democrático à cultura. Entre as novidades deste ano estão a Aldeia do Sonho, a Praça do Sonho e um Multipalco renovado, espaços que ampliam a vivência do público e reforçam o caráter lúdico, familiar e acolhedor do evento. Nesta temporada, Canela convida o público a viver um “Doce Sonho de Natal”, conceito da 38ª edição.

Sobre o Space Adventure Canela

Inaugurada em 2023, a exposição reúne o segundo maior acervo da NASA fora dos EUA, um prato cheio para apaixonados por astronomia e pela história das viagens espaciais. Entre as peças originais, o visitante encontra desde componentes de missões históricas até itens do cotidiano dos astronautas, como alimentos e roupas. As salas interativas permitem vivenciar, de forma lúdica, momentos icônicos como a decolagem e o pouso, além de revelar como os tripulantes dormem, se alimentam e passam o tempo em órbita. O local também conta com simuladores que reproduzem a sensação da força G, giroscópios, área de games, loja de souvenires, fotos temáticas e o Planetário 4K, um dos espaços mais procurados da atração.



