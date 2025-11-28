Observação da lua cheia e cinema gratuitos movimentam o Parque do Palácio neste domingo em Canela

Depois de reunir cerca de 200 pessoas no feriado de 20 de novembro, em um encontro marcado pela reflexão sobre o Dia da Consciência Negra, os Amigos do Parque do Palácio preparam um novo evento aberto à comunidade para este domingo, 30 de novembro, em Canela. A programação é gratuita, com atividades à tarde e à noite, incluindo palestra, oficina, piquenique, sessão de cinema e observação da lua cheia.

No encontro anterior, o músico e educador Adilson Fontoura e a poeta Jéssica Rodrigues conduziram uma conversa sobre a importância da data, o enfrentamento ao preconceito e a busca pelo protagonismo da população negra na Serra Gaúcha, reforçando o papel do Parque como espaço de convivência, cultura e debate.

Programação deste domingo

A partir das 15h, o Parque do Palácio volta a receber o público com uma série de atividades para todas as idades. Estão previstas:

Palestra com Adriana Kirsch , representante da COOCAMARH (Cooperativa de Reciclagem), abordando a importância da separação correta de resíduos e da reciclagem.

, representante da COOCAMARH (Cooperativa de Reciclagem), abordando a importância da separação correta de resíduos e da reciclagem. Oficina de capoeira com Itamar Pacheco , em uma vivência aberta, que integra movimento, música e cultura popular.

, em uma vivência aberta, que integra movimento, música e cultura popular. Piquenique comunitário , em clima de convivência, para que o público aproveite o espaço verde e compartilhe momentos em família e com amigos.

, em clima de convivência, para que o público aproveite o espaço verde e compartilhe momentos em família e com amigos. Canella Cineclube apresenta: filme e debate , com exibição seguida de conversa sobre a temática do filme, aproximando o público da linguagem audiovisual.

, com exibição seguida de conversa sobre a temática do filme, aproximando o público da linguagem audiovisual. Telescópio para observação da lua cheia, com mediação de Fábio Feijó, proporcionando ao público a experiência de olhar o céu de perto, em uma atividade que conecta ciência, curiosidade e contemplação.

Acessibilidade e parceria

As atividades de palestra e oficina de capoeira contarão com tradução em Libras, em parceria com o projeto “Bloco Sebo nas Canelas – A história continua”, garantindo acessibilidade a pessoas surdas e reforçando o compromisso com a inclusão.

Todas as ações têm classificação livre e são abertas à comunidade. Não é necessária inscrição prévia: basta chegar ao Parque do Palácio alguns minutos antes do início das atividades.

Serviço

Em caso de chuva, o evento será adiado e a programação está sujeita a alterações.

Atualizações e possíveis mudanças podem ser acompanhadas pelo Instagram @amigosparquepalacio.

O evento conta com apoio de Panni, Reserva da Serra, The Petit, Filga, Zago, AG Design, Nima Tranças e Prefeitura Municipal de Canela.