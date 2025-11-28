Pesagem do Bolsa Família poderá ser realizada no turno estendido da UBS Central em dezembro

Os beneficiários do Programa Bolsa Família poderão realizar a pesagem obrigatória na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central nos dias 2, 9 e 16 de dezembro. O atendimento ocorrerá durante o turno estendido, das 17h às 20h. No dia 16, o atendimento ocorrerá somente até às 19h.

A pesagem é um requisito para que famílias com mulheres de 14 a 44 anos e crianças menores de 7 anos mantenham o recebimento do benefício do Governo Federal.

Para o atendimento, as mulheres e crianças acompanhadas pelo Município devem apresentar documento de identidade e cartão de vacinas.