Projeto Natal da Criança em Canela completa 15 anos e lança campanha de doações

O Projeto Natal da Criança em Canela celebra, em 2025, seus 15 anos de atuação, levando alegria e esperança para crianças em situação de vulnerabilidade social em diversos bairros da cidade. Ao longo de sua trajetória, a iniciativa tem se dedicado a atender famílias de baixa renda, garantindo um Natal mais acolhedor e especial para milhares de crianças.

Para marcar a data, o projeto realizará uma festa comemorativa no Centro Social Padre Franco, no dia 13 de dezembro, destinada às crianças assistidas e convidadas do bairro Santa Marta e arredores. Além do evento principal, no dia 24 de dezembro ocorrerá a tradicional distribuição de brinquedos e doces em bairros periféricos da cidade.

Neste ano, o objetivo é atender pelo menos duas mil crianças, e para isso o projeto lança oficialmente sua campanha de doações. A comunidade pode contribuir com brinquedos, doces ou qualquer valor em dinheiro, ajudando a proporcionar um Natal mais feliz para famílias que enfrentam dificuldades para comprar presentes para seus filhos.

As ações do Natal da Criança em Canela incluem:

Festa principal no Centro Social Padre Franco;

Ceia de Natal para a Casa Lar;

Distribuição de brinquedos e doces em bairros periféricos do município.

Como ajudar

Doações podem ser feitas nos pontos de coleta, divulgados nas redes sociais:

Facebook: @nataldacriançaemcanela

Instagram: @nataldacriancacanela

Contribuições em dinheiro podem ser enviadas via PIX de qualquer valor para:

ABASC – CNPJ: 18.636.604/0001-94

Após a doação, o comprovante deve ser enviado para o WhatsApp: (54) 98126-3554.

O Projeto Natal da Criança em Canela agradece o apoio da comunidade nesta caminhada de 15 anos, reforçando a importância da solidariedade para transformar o Natal de centenas de famílias.