Sindtur lança a 10ª edição do Natal Solidário e você pode ajudar

O Sindtur Serra Gaúcha deu início a mais uma edição do seu tradicional Natal Solidário. Pelo décimo ano consecutivo, a entidade levará alegria a crianças, oferecendo uma tarde especial com brincadeiras, pacotinhos de doces, presentes e, claro, a visita do Papai Noel.

Nesta edição, serão beneficiadas as APAEs de Gramado e São Francisco de Paula, além do CRAS de Nova Petrópolis.

“Nosso objetivo é levar a esperança do Natal para essas crianças, que muitas vezes terão neste gesto o único presente recebido”, destaca Lisa Gottschalk, Executiva do Sindtur.

Todos podem contribuir com doações em qualquer valor, que serão destinadas à compra dos itens que compõem os kits distribuídos às crianças. Quer ajudar a espalhar essa corrente de carinho?

Gostaria de ajudar? Pode entrar em contato com a equipe do Sindtur pelo WhatsApp (54) 9.9713-9801 e solicitar mais informações. Ou fazer sua doação pela chave pix 90.615.337/0001-04. “Vamos atender em torno de 300 crianças”, conta Lisa.