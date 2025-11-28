Canela,

28 de novembro de 2025

SÚMULAS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO – 28/11/2025

SÚMULAS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a  publicação dos seguintes editais:

EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2025 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de captura, transporte, estadia, alimentação e destinação de animais de médio e grande porte, que se encontram soltos nas vias e logradouros públicos ou são vítimas de maus-tratos, no Município de Canela/RS, evitando riscos à vida humana e à integridade dos animais.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 78/2025 – Registro de Preços para aquisição de freezers verticais.

Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou                                    através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 28 de Novembro de 2025

Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito de Canela

BAIXE AQUI O PDF AUTENTICADO

SUMULAS – PE 78 ALT PE 74 2025Baixar