SÚMULAS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO – 28/11/2025

SÚMULAS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO



O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes editais:



EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2025 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de captura, transporte, estadia, alimentação e destinação de animais de médio e grande porte, que se encontram soltos nas vias e logradouros públicos ou são vítimas de maus-tratos, no Município de Canela/RS, evitando riscos à vida humana e à integridade dos animais.



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 78/2025 – Registro de Preços para aquisição de freezers verticais.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 28 de Novembro de 2025



Gilberto da Conceição Cezar



Prefeito de Canela

BAIXE AQUI O PDF AUTENTICADO