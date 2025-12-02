2ª Operação Criança Feliz promove ação solidária de Natal em Canela

A 2ª edição da Operação Criança Feliz – Missão: Natal será realizada no dia 21 de dezembro, a partir das 15h, com um roteiro itinerante pelos bairros de Canela. A iniciativa, organizada pelo Consulado do Inter de Canela em parceria com a Delegacia de Polícia Civil do município, tem o objetivo de levar doces, brinquedos e alegria para crianças em situação de vulnerabilidade.

A ação conta com o apoio de diversas empresas e entidades da cidade e da região. As doações são arrecadadas por meio de caixas de coleta instaladas em estabelecimentos comerciais, campanhas realizadas em frente aos pontos de coleta e também por meio de contribuições via PIX. A chave para doações é consuladointercanela@gmail.com

, em nome do cônsul Guilherme Port.

Durante o evento, equipes do Consulado do Inter e da Polícia Civil realizarão o deslocamento com veículos próprios e viaturas, percorrendo principalmente os bairros com maior necessidade. A iniciativa reforça o espírito comunitário e a união entre instituições e moradores para proporcionar um Natal mais acolhedor às crianças canelenses.

Interessados em colaborar ou buscar mais informações podem entrar em contato pelo WhatsApp (54) 9 8101-4600, com Gelson de Oliveira, coordenador da campanha.