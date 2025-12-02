Folha de Canela recebe Moção de Aplausos por contribuição ao esporte canelense

A Câmara de Vereadores de Canela entregou, na noite desta segunda-feira (01), uma Moção de Aplausos ao jornal Folha de Canela, em reconhecimento ao trabalho contínuo de divulgação e incentivo ao esporte local. A homenagem, proposta pelo vereador Roberto Grulke (MDB), foi recebida pelo diretor da editora, o jornalista Francisco Rocha.

De acordo com o texto aprovado pelo Legislativo, a Moção “reconhece o jornal Folha de Canela pelos relevantes serviços prestados ao município, em especial pelo importante trabalho realizado na divulgação das atividades esportivas, promovendo de forma contínua e abrangente o esporte canelense, dentro e fora da cidade, sendo o único veículo de comunicação que divulga, de maneira ampla e constante, todas as modalidades e eventos esportivos que envolvem atletas de Canela”.

Ao agradecer a distinção, Francisco Rocha destacou a importância do esporte para o desenvolvimento humano e reforçou o compromisso da Folha com a valorização das iniciativas locais. Em sua fala, agradeceu ao vereador Roberto Grulke e aos demais parlamentares pelo reconhecimento e fez um apelo para que o poder público fortaleça a estrutura esportiva do município.

“Ao divulgar as nossas potencialidades, incentivamos o trabalho de quem se dedica a levar o esporte à frente, mesmo com poucas estruturas e recursos. O esporte é, juntamente com a educação, a maior ferramenta de desenvolvimento do indivíduo que podemos contar”, afirmou.

A homenagem reforça a trajetória da Folha de Canela, que há anos acompanha, registra e estimula o crescimento das modalidades esportivas no município, tanto no amador quanto no profissional, consolidando-se como referência regional em cobertura esportiva.