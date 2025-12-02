Alpen Park terá em 2026 o primeiro trenó de trilho único da América Latina

Com a novidade, o parque de Canela será o segundo no mundo a ter dois diferentes modelos de trenós alpinos.

Pioneiro ao trazer o primeiro trenó alpino como atração turística para o Brasil em 2003, o Alpen Park, parque de aventura e diversão de Canela, agora se prepara para inovar mais uma vez com a chegada de um novo trenó inédito na América do Sul.

A novidade deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2026 e tem investimento estimado em R$ 10 milhões. O equipamento é importado da Áustria e produzido pela empresa Sunkid, referência em “mountain coasters” (no entretenimento conhecido como “trenó de montanha”) no mundo. A previsão de embarque do novo trenó está prevista para o dia 9 de dezembro.

Diferente do trenó que já existe no parque, este tem apenas um trilho, o que dá uma maior sensação de adrenalina ao passageiro, que pode andar sozinho ou em dupla, dependendo do tamanho e do peso de cada um.

O trajeto terá 530m e vai cruzar pelos trilhos do trenó que já existe no parque em quatro momentos diferentes. Outro destaque do percurso será uma helix panorâmica, uma curva em espiral que irá oferecer uma vista privilegiada da paisagem e a sensação de “voar” ao redor do próprio trilho.

A atração terá capacidade para atender 300 turistas por hora. Para desenhar o projeto, o parque recebeu um engenheiro vindo da Áustria, que tem ampla experiência neste modelo de atração. A área total da nova atração será de 20.000m², incluindo os trilhos, ponto de embarque e desembarque e mais dois pontos de alimentação e bebidas.

Novo trenó, nova história

Em 2003, o empresário Renato Fensterseifer inovou ao trazer o primeiro trenó alpino para o Brasil, uma atração conhecida em países frios e montanhosos da Europa, mas inédita por aqui. Assim nasceu o Alpen Park que hoje tem 11 atrações diferentes e recebe um público anual de 300.000 visitantes.

“Quando o trenó chegou em Canela foi um acontecimento, a cidade parou para acompanhar. Nosso desejo na época era trazer uma atração diferenciada e inovadora para a Serra Gaúcha”, lembra.

Agora, mais de 20 anos depois, o parque traz um novo trenó sob a gestão da nova geração da família. Atualmente, quem está à frente do negócio é o filho do empresário, Renato Fensterseifer Junior. “Graças à ousadia dos meus pais, criamos um parque realmente único para a região e hoje somos conhecidos como o ‘parque do trenó’. Agora, queremos abraçar ainda mais esse título com a chegada do trenó de montanha”, explica Júnior.

Com a novidade, o Alpen Park se torna o único parque do mundo a ter dois trenós que se cruzam e um dos dois, também no mundo, a ter dois modelos de trenós alpinos operando no mesmo parque. Diante disso, o atrativo oferece aos visitantes “passeios de trenós e muito mais” em meio a uma área verde de 6 hectares.

Em 2024 e 2025, o Alpen Park foi reconhecido como um dos melhores parques de diversão do mundo no “Travellers’ Choice – Best of the Best” da plataforma TripAdvisor.

O terreno já está sendo preparado para receber o novo trenó, inédito na América do Sul.

ALPEN PARK

Endereço: Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 – Canela (RS)

Horários: Diariamente, das 9h às 17h.

O acesso é gratuito, o visitante só paga o que consumir, inclusive os ingressos para as atividades.

Ingressos:

Valor do passaporte:

Para pessoas entre 0,80m e 1,29m – a partir de R$ 75,00 (Atrações ilimitadas: Trenó*, Alpen Motion*, Alpen Car*, Arena Big Land* e Castelo Kids) *É necessário responsável acompanhante, com ingresso.

Para pessoas a partir de 1,30m – a partir de R$ 158,00 (Atrações ilimitadas: Trenó, Alpen Motion, Alpen Turbo Drop, Alpen Car, montanha-russa Fogo do Dragão e Arena Big Land)

Valor de estacionamento por veículo: R$ 20

Site e compra de ingressos: www.alpenpark.com.br

Redes sociais:

