Bombeiros Mirins farão a “escolta” do Papai Noel no espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel

As crianças e adolescentes que participam do projeto Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros Militar em Canela, terão um papel muito importante durante a estreia do espetáculo “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel”: eles farão a “escolta” do Papai Noel, após ele descer de rapel das torres da Igreja Matriz e ir ao encontro do público. A “segurança” do Bom Velhinho estará garantida nesta sexta-feira, dia 5, na primeira das 19 vezes em que o espetáculo será apresentado na programação do 38º Sonho de Natal. O show começa às 21 horas.

A ideia de incluir os estudantes na primeira descida do Papai Noel, bastante aguardada pelo público e tradicional nas comemorações natalinas do município, partiu da Prefeitura de Canela. O secretário de Turismo e Cultura, Athos Cunha, conta que o projeto já apoia a Paradinha de Natal, que é uma outra atividade da programação do Sonho de Natal, então a equipe da organização do evento considerou que seria bom ter os jovens no espetáculo mais popular da cidade nesta época.

A coordenadora do programa Bombeiro Mirim em Canela, sargento Jéssika Assmann, explica que 16 jovens garantirão a proteção do Papai Noel e farão o isolamento da descida das torres até que ele entre em seu trenó, com acompanhamento de dois militares. “Nossos bombeiros mirins vão estar com todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários, assim como aconteceria em qualquer ação dos bombeiros”, detalha.

O espetáculo “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel” tem sua primeira apresentação nesta sexta-feira, 5. Após, ele será exibido também nos dias 6, 12, 13, de 19 a 23, e de 25 a 30 de dezembro, e também de 1º a 4 de janeiro, às 21 horas. Apenas no dia 28 de dezembro a descida ocorrerá às 22 horas, em virtude do show de aniversário da cidade.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela