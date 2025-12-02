Espetáculo produzido pela Apae levará magia e inclusão para programação do Sonho de Natal de Canela

O espetáculo “Natal Encantado – Sons do Brasil” promete levar magia e inclusão ao público neste sábado, 6 de dezembro, às 19h30, no Multipalco da Praça João Corrêa. A apresentação integra a programação do 38º Sonho de Natal de Canela. Um show totalmente desenvolvido e produzido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Canela, que contará com a participação de 45 pessoas – entre atores e equipe de apoio, todos integrantes da instituição. Conforme a diretoria da entidade, a presença de artistas PcD’s (Pessoas com Deficiência) desafia estereótipos sobre o que significa ser um artista e sobre as capacidades das pessoas com deficiência, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A atração conta a história de crianças que percorrem todo o país com um livro de fotos do avô, buscando descobrir as mais variadas formas de comemorar o Natal.

SINOPSE

Três crianças embarcam em uma jornada mágica pelo Brasil, acompanhadas por seu avô, em busca dos diversos ritmos natalinos presentes no país. Com um antigo álbum de fotografias em mãos, exploram memórias encantadas do avô em lugares especiais, revelando que a verdadeira magia do Natal está na diversidade, no amor e na união que florescem quando celebramos juntos. A história convida o público a guardar o poder das memórias no coração, iluminando a vida com a riqueza de estar ao lado de quem amamos.

PATROCINADORES

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela