2 de dezembro de 2025

Florybal celebra talentos no encerramento anual do projeto social “Vida Mágica”

Iniciativa reuniu 165 crianças e adolescentes de Canela emocionando comunidade em duas noites de apresentações

Nem a expectativa das famílias nem o entusiasmo das 165 crianças e adolescentes couberam nas cadeiras e no palco do teatro do Parque Terra Mágica Florybal durante as suas apresentações de encerramento do ciclo 2025 do projeto social “Vida Mágica”, realizadas nas noites dos dias 25 e 26 de novembro, em Canela. Este foi o sétimo ano da iniciativa, que tornou-se um dos principais programas socioculturais educativos na cidade da Serra Gaúcha, no contraturno escolar.

“Se existe algo capaz de transformar realidades é a oportunidade e o ‘Vida Mágica’ nasceu para lembrar que todo talento merece um lugar para florescer. Mais do que ensinar técnicas, buscamos transmitir pertencimento e perspectivas. Aqui, cada jovem sabe que tem espaço para existir, criar e sonhar”, comemora a diretora da Florybal e idealizadora do projeto social, Janete Mayer.

Criado em 2017 e mantido com recursos privados da Florybal, o “Vida Mágica” oferece aulas gratuitas distribuídas em 11 modalidades artísticas. “Sonhamos com um mundo mais ‘mágico’ e ele começa quando alguém acredita no talento das crianças”, acrescenta Janete. A Prefeitura Municipal de Canela é apoiadora do projeto social viabilizando espaço para os ensaios e transporte.

Mediante inscrição, o projeto social oferece para os contemplados, que precisam estar matriculados e frequentando escolas públicas em Canela e ter entre 5 e 18 anos,  a possibilidade de aulas de dança livre, ballet, acrobacia em tecido, artesanato, culinária, horta, canto-coral e de instrumentos musicais. São eles: flauta-doce, violão, teclado, violino, guitarra, ukulele, bateria e percussão. O horário de atendimento das crianças e adolescentes na iniciativa é de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h20, e das 13h às 16h10.

Serviço

Projeto social “Vida Mágica Florybal” em Canela

-11 modalidades no contraturno escolar (gratuito)

-Faixa etária: 5 a 18 anos (baixa renda)

-Comprovação de matrícula e frequência em escola pública da cidade

-Fornecido lanche em cada turno (gratuito)

-Transporte ida e volta e espaço de ensaios fornecido pela Prefeitura Municipal (gratuito)

-Necessário inscrição

-Site www.vidamagicaflorybal.com.br