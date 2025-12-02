Formatura do Projeto Bombeiro Mirim 2025 reúne comunidade e marca lançamento do mascote Brasinha em Canela

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul realizou, na sexta-feira (28), no Clube Serrano, a formatura do Projeto Bombeiro Mirim 2025, em Canela. A cerimônia celebrou o encerramento das atividades do ano, reconhecendo o compromisso de crianças e adolescentes que participaram de uma formação voltada à disciplina, solidariedade, liderança, prevenção e responsabilidade cidadã.

O evento teve a presença de autoridades municipais, estaduais e de segurança pública, entre elas o coronel Julimar Fortes Pinheiro, comandante-geral do CBMRS; o prefeito Gilberto Cézar; o vereador Rodrigo Rodrigues; o capitão Marcelo Júnior Montini, comandante da 2ª Cia da Brigada Militar; o tenente Marco Antônio Ritter, comandante da PATRAM; o promotor Dr. Mateus Generali Cargin; além de representantes da Delegacia de Polícia e do administrador do Presídio Estadual de Canela, Rômulo Tomazini dos Santos.

Lançamento do mascote Brasinha

Um dos momentos mais celebrados da noite foi o lançamento oficial do Brasinha, novo mascote dos Bombeiros Mirins de Canela. Criado pela Associação do Projeto, o personagem – um pequeno dragão bombeiro equipado com o EPI oficial da corporação – representa coragem, amizade, proteção e o espírito comunitário que define o programa.

O mascote passa a acompanhar todas as ações e eventos do Bombeiro Mirim, fortalecendo a comunicação com as crianças, aproximando a comunidade e reforçando a identidade da iniciativa. Sua apresentação foi recebida com entusiasmo pelas famílias e pelos formandos.

Destaques das atividades de 2025

A edição deste ano foi marcada por um conjunto diversificado de ações educativas, sociais e ambientais que envolveram alunos, famílias e parceiros da comunidade. Entre as principais atividades desenvolvidas estão:

Missão Sangue de Herói: campanha de doação de sangue no Espaço Sicredi, com mais de 60 bolsas arrecadadas.

Missão Sustentável: coleta de tampinhas e produção de galões personalizados para pontos de recolhimento.

Missão Bombeiro Mirim Empreendedor: atividades de vendas para apoiar o financiamento do projeto.

Missão Gralha Azul: plantio de araucárias e ações de educação ambiental.

Oficinas práticas de combate a incêndio, primeiros socorros, uso de equipamentos, nós e amarrações, ética e cidadania.

Ações solidárias como Bingo, Galeto, apoio ao Roda Canela para a Casa Lar e serenata ao Lar Oasis Santa Ângela.

RolimBeiros 2025: o primeiro campeonato de carrinho de rolimã, que reuniu centenas de pessoas em um evento de integração e lazer.

A formatura encerrou um ano de intenso aprendizado e participação comunitária, reforçando o papel do Projeto Bombeiro Mirim na formação de jovens conscientes, preparados e comprometidos com o bem coletivo em Canela.