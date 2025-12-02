GDE e Bola 8 garantem vaga na final da Série Ouro após noite de muitos gols e emoção no Ginásio Carlinhos da Vila

Finais acontecem na segunda-feira, dia 8, e na quinta-feira seguinte, dia 11, com transmissão da Folha TV

A noite desta segunda-feira, 1º de dezembro, foi daquelas para entrar na história da Série Ouro de Futsal de Canela. Com ginásio cheio, jogos eletrizantes e viradas improváveis, as semifinais definiram os dois finalistas da competição: Galera da Estevão (GDE) e Bola 8/R7.

JA luta até o fim, mas GDE avança para sua primeira final

No primeiro confronto da noite, a A.A.J.A. chegou à quadra sabendo que precisava vencer para levar a decisão à prorrogação. A equipe saiu atrás no placar, mas mostrou poder de reação, buscou a virada e chegou a liderar por 3 a 2 diante da GDE.

Mas a semifinal ainda guardava fortes emoções. Faltando poucos minutos para o fim, brilhou a estrela de Felipinho, artilheiro do campeonato, que desviou cobrança de escanteio e empatou o jogo, anotando seu segundo gol na partida. Com o placar igualado, o JA se lançou ao ataque com goleiro linha, mas foi surpreendido: Felipe Macau fez grande jogada e garantiu o 4 a 3 para a GDE.

Somando ao triunfo por 2 a 1 no jogo de ida, a Galera da Estevão comemorou a classificação para sua primeira final de Série Ouro, um marco para a equipe.

Bola 8 mostra força e confirma vaga com goleada

O segundo duelo da noite colocou frente a frente duas tradicionais equipes da cidade: Bola 8/R7, do bairro São José, e MB Sports, do Santa Marta. O multicampeão Bola 8 já havia vencido a primeira partida por 3 a 1, com autoridade, e repetiu a boa atuação no jogo de volta.

Apesar de o placar ter chegado a 3 a 3 em determinado momento, o Bola 8 ajustou sua rotação, impôs seu ritmo e venceu por 7 a 3, carimbando a vaga na decisão. Os destaques ficaram por conta de Mateuzinho, Juvena e principalmente Dudu, autor de três gols, incluindo uma belíssima bicicleta que arrancou aplausos do público.

Decisão marcada e terceiro lugar definido

Com os finalistas definidos, resta agora a expectativa para a grande decisão da Série Ouro. Os jogos acontecem na próxima segunda-feira, dia 8, e na quinta-feira seguinte, dia 11, ambos com transmissão ao vivo do Portal da Folha TV, no YouTube.

Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, a A.A.J.A. já garantiu automaticamente o terceiro lugar da competição.

A promessa é de ginásio lotado e muita emoção na reta final do campeonato mais tradicional do futsal canelense.