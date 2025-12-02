Henry e Klauss promovem pocket show solidário no palco do Nativitaten

O 40° Natal Luz de Gramado abre espaço para mais uma ação social. Na próxima terça-feira, dia 9, às 21h, os maiores ilusionistas da América Latina, Henry e Klauss, sobem ao palco do Nativitaten, no Serra Park, para um pocket show Especial de Natal. Os ingressos podem ser trocados por alimentos na Secretaria de Cidadania e Assistência Social ou no Gabinete da Primeira Dama a partir desta quarta-feira (3). Com aproximadamente 30 minutos de duração, o espetáculo será gravado para uma matéria do programa Fantástico, da Rede Globo.

Os ingressos podem ser trocados por alimentos (conforme cronograma abaixo) das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Secretaria de Cidadania (Rua Getúlio Vargas, 484, bairro Piratini) ou no Gabinete da Primeira Dama (Rua São Pedro, 85, Centro). Cada CPF pode retirar até cinco ingressos. Em função da limitação de 1.050 cadeiras, crianças também precisam de ingressos. No dia do pocket show, os portões abrem às 20h30 e a entrada ocorre por ordem de chegada.

HENRY E KLAUSS EM GRAMADO

O espetáculo Illusion Show: Especial de Natal, protagonizado por Henry e Klauss, é uma das novidades mais aguardadas do 40° Natal Luz de Gramado, que continua até 18 de janeiro de 2026. Além do pocket show no Serra Park, os ilusionistas contam com agenda intensa no Palácio dos Festivais, de quartas a domingos. O espetáculo tem chamado atenção do público. Reconhecidos internacionalmente, os artistas apresentam um show que mistura mágica, efeitos visuais, trilha sonora original e interações com a plateia.

Com forte presença de tecnologia, iluminação e recursos visuais, o espetáculo impressiona por sua linguagem contemporânea. “Foi uma das melhores experiências que já tivemos. Sou fã de mágica desde criança, mas nunca tinha visto algo assim. É difícil até de explicar”, contou Júnior Ferreira, do município de Carmo de Minas (MG), que assistiu à apresentação com a esposa Carina e a filha Vitória.

A cenografia do espetáculo e sua narrativa temática ajudam a integrar a proposta ao clima natalino da cidade. O show é voltado para o público de todas as idades. “Foi emocionante. Minha filha foi chamada ao palco para um dos números e adorou participar, não esperávamos por isso. A equipe foi muito receptiva e atenciosa”, relatou Ana Catarina Caram, de Belo Horizonte.

ALIMENTOS ACEITOS PARA TROCA SOLIDÁRIA

Quarta-feira (3): dois litros de óleo ou quatro pacotes de massa

Quinta-feira (4): dois litros de leite ou quatro pacotes de lentilha

Sexta-feira (5): quatro pacotes de biscoito ou 500 gramas de caféSegunda-feira (8): kit com três extratos de tomate + duas latas de sardinha