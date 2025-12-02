Sindtur fecha acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria e Gastronomia de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula

O Sindtur Serra Gaúcha definiu os principais pontos da Convenção Coletiva de Trabalho para o período 2025/2027 e fechou acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Hotelaria e Gastronomia de Gramado, conhecido como SINTRAHG e o Sindicato Hoteleiro de Canela, do setor e que envolve os trabalhadores do setor de hotelaria e gastronomia da Região.

A convenção coletiva de trabalho (CCT) do Sindtur é um acordo entre o sindicato patronal e o sindicato profissional e que estabelece as regras de trabalho para empregados no setor de turismo, hotelaria e gastronomia das cidades de Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula (com o Laboral de Canela) e Gramado.

Os principais pontos ajustados são um piso salarial de R$ 1.925,00, a antecipação dos feriados que poderá ser feita em 120 dias ou compensação também até 120 dias, banco de horas com validade de um ano e reajuste dos salários em geral na ordem de 5%.

A negociação já está concluída e registrada e pode ser visualizada no site da entidade: www.sindturserragaucha.com.br