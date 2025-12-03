Abastecimento de água sofre instabilidade em diversos bairros de Canela nesta quarta-feira

Rompimento de tubulação na rua Rodolfo Schiliper mobiliza equipes da Corsan e recuperação do sistema deve ocorrer de forma gradativa à tarde

Equipes da Corsan reparam nesta quarta-feira, 3, uma tubulação que se rompeu na rua Rodolfo Schiliper, em Canela. Imóveis do Centro, dos bairros Santa Marta, Vila Dante, São José , Vila Suíça, Sinoserra, Vila Suzana, Maredial, Santalisio e Vila Luiza, e os condomínios Pinheiro Grosso I e II, Reserva da Serra, Laje de Pedra e Altos Pinheiros, podem registrar instabilidade ou interrupção no fornecimento de água durante o dia. A estimativa é que a recuperação do sistema ocorra de forma gradativa no decorrer da tarde.

Para outras informações, estão à disposição os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, Agência Virtual cliente.corsan.com.br, ligações gratuitas pelo 0800 646 6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.

