O fusca que virou tradição em Canela

A história recente do turismo de Canela mostra que, mesmo em tempos desafiadores, a união faz surgir grandes tradições. Durante a pandemia de Covid-19, quando o setor enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua trajetória, por iniciativa dos diretores do Big Land, os parques da cidade se juntaram para manter viva a magia do Sonho de Natal. Naquele período, a ideia de Denis e Sandro, da Big Land foi colocada em prática e ocorreu a primeira paradinha com os automóveis característicos de cada empreendimento, um gesto solidário que levou encanto às ruas mesmo sob rígidas restrições.

Foi ali que o fusca do Parque Big Land ganhou destaque. O veículo colorido, que começou participando da “paradinha” ao lado de carros de outros atrativos, tornou-se presença esperada nas celebrações de Canela. Desde então, assumiu funções especiais: já foi o carro oficial das soberanas da Festa Colonial e também do Sr. Coelho na Páscoa de Canela. Nesta edição do Sonho de Natal, o fusca do Big Land vive mais um momento marcante, já que é oficialmente o carro do Papai Noel nos cortejos diurnos e nas pardinhas noturnas também está presente, reforçando o papel do parque como parceiro ativo na cultura, no turismo e na vida comunitária da cidade.

Reconhecido por transformar brincadeiras gigantes em experiências memoráveis, o Big Land também transforma gestos simbólicos em afeto e identidade, celebrando a criatividade, a cooperação e a força da comunidade canelense.

Ao liderar o cortejo natalino com o bom velhinho, o fusca do Big Land lembra que grandes tradições surgem quando todos caminham juntos e que Canela segue unida para encantar, surpreender e emocionar.