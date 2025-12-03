Polícia Civil prende homem por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil em Gramado

Operação da DEAM de Bagé contou com apoio da Delegacia de Polícia de Gramado

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (3), um homem suspeito de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil em Gramado. A ação ocorreu durante a Operação Game Over, deflagrada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Bagé, sob coordenação da delegada Lisandra de Souza Cabreira.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido após cerca de um ano de investigações, iniciadas a partir de informações obtidas em palestras do Programa Libertar, iniciativa voltada à prevenção e à conscientização sobre violência sexual contra crianças e adolescentes.

Durante a diligência, os agentes constataram que o investigado mantinha armazenado material pornográfico envolvendo menores, o que resultou na prisão em flagrante. Conforme apurado pela Polícia Civil, o suspeito utilizava plataformas de jogos online — como Roblox e Free Fire — além do aplicativo Discord, para aliciar crianças e adolescentes. A investigação indica que ele iniciava contato com as vítimas dentro dos jogos, conquistava a confiança e, posteriormente, as convencia a produzir cenas de nudez, que eram gravadas.

Diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública, a delegada Lisandra representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi deferido pelo Poder Judiciário, sendo cumprido ainda nesta quarta-feira.

A operação contou com apoio do SIPAC da 9ª Região, da 2ª Delegacia Regional de Polícia de Gramado e do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Peritos do setor de informática forense utilizaram ferramentas tecnológicas de rastreamento digital para analisar os dispositivos apreendidos, confirmar os crimes e fornecer subsídios técnicos para o flagrante.

Após os trâmites legais na Delegacia Regional de Polícia de Gramado, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforçou seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e destacou a importância das denúncias da população e do trabalho integrado entre instituições no combate a crimes dessa natureza.